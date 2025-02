Propaganda di disvalori: la politica non basta. Rivolta morale               

0 0

L’attività di governo e il sostegno della sua maggioranza sta riportando alla mente, in questi giorni, una concezione della politica diffusissima nella Roma del potere temporale dei Papi. Esempi? Eccoli.

Ieri la ministra Santanchè ha di fatto rievocato lo straordinario Alberto Sordi de ‘Il marchese del Grillo’, indimenticabile film di Mario Monicelli. Con l’arroganza di chi si ritiene autorizzata a fare e dire di tutto perché si sente pienamente protetta dalla propria ricchezza e da chi le ha affidato il dicastero del Turismo, ha voluto sfidare la minoranza parlamentare rivolgendosi direttamente ai suoi banchi con una frase di questo tipo: “Ho una collezione di borsette. Sono una donna libera, porto tacchi da 12, vesto bene, non riuscirete a farmi diventare come voi”. Cosa diceva Sordi-Marchese del Grillo? “Io so’ io, voi nun siete un…c.”.

Dalla minoranza la risposta è giunta aggressiva, ma esclusivamente politica. Mentre una sana indignazione morale dovrebbe essere illustrata ai cittadini che accettano di essere governati da persone come questa. La Santanchè ha fatto spallucce ed ha lasciato l’aula con tutta la sua arroganza. Poi hanno provveduto i suoi a dare ancora una volta dimostrazione che lo schieramento vale più di qualunque valutazione oggettiva. È davvero questa la volontà politica di quell’elettorato?

L’altro grande esempio è stato dato dalla presidente del consiglio. Fino a tre mesi fa baci e abbracci con Biden, ora un esaltante peana per Trump. Non solo. Ma ha saputo mostrare equilibrismo da trapezista sulla questione ucraina: con gli Usa o con l’Europa? Con la guerra, nonostante l’articolo 11 della Costituzione, o per la pace? La risposta si avrà dopo che Trump e Putin avranno deciso, ad ulteriore dimostrazione di un altro caposaldo delle scelte opportunistiche risalenti, forse, alla Roma papalina del sedicesimo secolo: “Francia o Spagna, purché se magna”.

E che dire di quel vergognoso siparietto alla convention dei conservatori, a Washington, dove non solo non ha fatto alcun riferimento ai saluti nazisti di Bannon e Musk, ma si è guardata bene dal fare qualunque cenno ai sacri, fondamentali valori costituzionali nei quali dovrebbe riconoscersi per aver solennemente giurato su di essi.

Valori che rimangono nel silenzio totale anche quando non interviene in alcun modo sulle deportazioni non solo di migranti, ma anche dei palestinesi da Gaza come più volte ripetuto da Trump. Starà silente anche di fronte a quel disgustoso video che Trump e Musk fanno circolare sui social nel quale si mostrano felici, sdraiati al sole in riva al mare e con un cocktail in mano, mentre per ulteriore, grave offesa ai palestinesi, uomini barbuti ballano come geishe tutto intorno? Dove tutto questo? Ma a Gaza, ovviamente, dove i due personaggi intendono realizzare il loro resort esclusivo per ricchi una volta che avranno cacciato dalla loro terra i palestinesi.

Dirà qualcosa Giorgia, visto che qualche giorno fa è andata anche a rendere visita al Papa ricoverato in ospedale? Quel Papa che, dimostrando un’umanità forse per lei incomprensibile, ogni sera, dal suo letto di sofferenza, telefona al parroco di Gaza per dare il suo conforto, per pregare e chiedere preghiere.

Tutto questo è catalogabile come politica, in un Paese come l’Italia con la sua gloriosa tradizione di democrazia e solidarietà? O si fa prima a ripetere che la fase che stiamo vivendo è da “Francia o Spagna, purché se magna” per poi chiedere a tutti gli italiani se davvero si riconoscono in queste scelte, in questo modo di rinnegare la Costituzione per correre a braccetto con il nuovo padrone che li vuole rendere vassalli?

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21