Andy Rocchelli. Dar voce a chi non ha voce. Pavia, 24 maggio

Mercoledì 24 maggio 2023 ore 9, ore 11,15 e ore 18

Andy Rocchelli. Dar voce a chi non ha voce

Con Andrea Zanoncelli Sostituto Procuratore in funzioni presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia.

Con Stefano Ferrari professore di Storia e Filosofia e socio fondatore delle Volpi Scapigliate

Con Giacomo Bertoni osservatore ed editor di Ossigeno per l’informazione modera l’incontro Gabriele Micalizzi fotogiornalista che si è recato in Ucraina per raccontare la guerra soprattutto attraverso le immagini

La figura di Andrea Rocchelli, fotoreporter pavese ucciso a Sloviansk, in Ucraina, il 24 maggio 2014, va narrata e fatta conoscere ai ragazzi. E‘ importante presentare la figura di Andy, oltre che come giornalista, anche dal punto di vista umano; raccontare il suo lavoro, le circostanze in cui è stato ucciso, gli ostacoli e le difficoltà nella ricerca della verità e della giustizia in tribunale. Lo scarto tra la sentenza di primo grado e le due successive: la prima è stata più pesante della richiesta dell’accusa, mentre Appello e Cassazione hanno cancellato l’originale condanna per una questione di vizio di forma. Interessante infine narrare come la vicenda e la morte di un amico abbiano spinto a dare vita ad una associazione che si occupa proprio della libertà di informazione e dei valori cari ad Andy: le Volpi Scapigliate.

Nel corso dell’incontro verrà proiettato il documentario “Ciao Andy, un abbraccio da Pavia❞

Andrea Zanoncelli Dopo un biennio di tirocinio a Milano, esercita le funzioni a Pavia da otto anni, con specializzazione nel capo dei delitti contro la Pubblica Amministrazione e dei reati economici e fiscali. E‘ il delegato della Procura alle misure di prevenzione antimafia e al monitoraggio delle intercettazioni telefoniche e ambientali. Svolge annuali lezioni presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali delle Università Pavia – L. Bocconi ed altresì presso l’analoga scuola dell’Università Cattolica.

Giacomo Bertoni è osservatore–editor di Ossigeno per l’informazione, l’osservatorio giornalisti minacciati e notizie oscurate con la violenza fondato da Alberto Spampinato in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti e FNSI. Classe 1991, giornalista professionista, laurea in Filosofia, ha lavorato per tre anni alla Provincia Pavese, ha iniziato a scrivere per Il Ticino e ha collaborato con Radio Mater come autore e conduttore. Ha scritto anche libri per bambini e ragazzi, l’ultimo in libreria è “Un ponte tra le Valli“, Tomolo EdiGio‘ Edizioni. E‘ l’autore del documentario “Ciao Andy, un abbraccio da Pavia❞

Volpi Scapigliate: L’associazione Volpi Scapigliate nasce nel 2019 con l’obiettivo di sostenere la famiglia di Andrea Rocchelli nel corso del processo per l’omicidio del fotoreporter pavese a carico del soldato della Guardia Nazionale Ucraina Vitalii Markiv. Allargando il proprio perimetro, l’associazione ambisce a farsi promotrice dei valori distintivi dell’opera di Andy: la libertà di espressione, la curiosità intellettuale, il coraggio di raccontare verità scomode o dimenticate. “Volpe Scapigliata” era il totem scout di Andy e racconta molto bene il suo carattere e i nostri principi. Scapigliati come Andy, vogliamo infondere in Pavia e nella comunità tutta, una traccia del suo lavoro e del suo stile.

