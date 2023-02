Turchia, critiche a Erdoğan per la gestione dell’emergenza: 20 arresti per post social sul terremoto

0 0

Il devastante terremoto nel sud della Turchia potrebbe cambiare l’equazione elettorale per il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, il quale spera che le prossime elezioni estendano il suo governo di un terzo decennio. E dunque nessun dissenso è accettato e il bavaglio turco imposto ai suoi oppositori si estende a chiunque manifesti un pensiero critico nei suoi confronti.

La polizia turca ha infatti arrestato almeno 20 persone e ne ha fermate cinque per aver pubblicato “post provocatori” sui social media in merito al terremoto in Turchia.

Sono stati identificati, inoltre, 202 gestori di account accusati di aver diffuso notizie “sobillatrici”

sulle piattaforme Facebook, Twitter, Tim Tok e Instagram.

L’annuncio ufficiale delle autorità di Ankara in merito agli arresti è stato diffuso dopo che il servizio di monitoraggio Internet NetBlocks aveva riferito che Twitter era inaccessibile dai principali gestori di telefonia mobile della Turchia.

A quanto sembra, il leader turco 68enne che ha affrontato negli ultimi anni la più forte opposizione alla sua presidenza, teme più gli attacchi sul terremoto di magnitudo 7,8, che ha colpito anche la Siria nord-occidentale e ha provocato scosse di assestamento in tutta la regione, che ogni altra osservazione politica.

Erdoğan è consapevole che la percezione della gestione dell’emergenza possa essere un punto di svolta per il suo destino politico,

Il presidente ha visitato le aree colpite dal sisma, consolando le vittime e impegnandosi a ricostruire le migliaia di case rase al suolo. Poi martedì scorso ha annunciato lo stato di emergenza nelle dieci province più colpite del sud del paese, molte delle quali tradizionalmente sostengono lui e il suo partito, l’Akp.

Nonostante la popolarità in queste zone, il malcontento per la risposta del governo in quelle aree, dove alcune persone si sono lamentate che decine di corpi devono ancora essere raccolt, è crescente.

“Non ci sono soccorsi organizzati qui”, ha raccontato alla CNN Sinan Polat, un concessionario di automobili di 28 anni nella provincia di Hatay.

“Ci sono tanti corpi davanti agli ospedali, non ci sono nemmeno abbastanza sacchi mortuari per coprirli. I cimiteri sono pieni. Cosa faremo, getteremo in mare i corpi dei nostri familiari? Non è quello che ci aspettavamo e speravamo. In queste condizioni, non siamo fiduciosi per il futuro” conclude amareggiato.

Nuran Okur, un residente di 55 anni della città meridionale di Iskenderun, denuncia che “non c’è traccia dello stato in città. Sono passati quattro giorni e non si è visto nessuno qui.”

La risposta di Erdogan al terremoto di lunedì, che finora ha causato più di 22.000 morti in Turchia e Siria, potrebbe condizionare fortemente i risultati delle elezioni previste per il 14 maggio .

Erdoğan ne è consapevole e per questo mercoledì ha riconosciuto “carenze “nelle azioni iniziali del governo per poi ricorsre ai turchi, il giorno successivo, gli sforzi del governo in precedenti disastri promettendo di ricostruire le case in meno di un anno e impegnandosi a sostenere le vittime con 10.000 lire ($ 531) ciascuna.

Per Erdoğan le prossime 48 ore saranno decisive.

Non è chiaro se i suoi sforzi potranno garantirgli la rielezione. La maggior parte delle province colpite dal terremoto nel sud della Turchia sono conservatrici, roccaforti del partito di Erdoğan, di matrice islamista, ma qualcosa sembra si sia incrinato.

La performance media dell’AKP è sempre stata superiore alla media nazionale in queste aree , che come controparte hanno ricevuto maggiore sostegno economico dal governo centrale rispetto a quelle in cui solitamente vince l’opposizione.

Le dieci province più colpite dal terremoto rappresentano circa il 15% della popolazione turca, di 85 milioni. Stessa proporzione per i 600 seggi del parlamento.

Durante il voto del 2018, Erdoğan e il suo partito hanno vinto rispettivamente le elezioni presidenziali e parlamentari in tutte questi distretti tranne uno, Diyarbakir.

Quella regione ha votato per il partito filo-curdo HDP e il suo candidato Selahattin Demirtas, che ha corso alle elezioni dal carcere dove è detenuto dal 2016.

L’opposizione turca, che ha già denunciando le carenze del governo nell’affrontare la tragedia, sostiene che le zone popolate dall’elettorato filo curdo e anti Erdoğan siano penalizzate.

“Questo folle governo ha interrotto la comunicazione sui social media. Di conseguenza, si sente meno chiedere aiuto ma si riesce comunque a sapere tutto quello che si sta cercando di nascondere” ha dichiarato Kemal Kilicdaroglu, leader del Partito popolare repubblicano – la più importante forza di opposizione – sulle restrizioni a livello nazionale imposte sui social media.

Sebbene non ci siano stati annunci ufficiali per rinviare le elezioni del 14 maggio, alcuni analisti si aspettano che Erdoğan e i maggiori partiti turchi si accordino per posticipare il vioto.

Il presidente turco farà di tutto per ottenere più tempo e provare a recuperare il consenso perduto.

