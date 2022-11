“Lo sguardo tagliente”, un’alleanza contro l’afrofobia

0 0

“Al primo incontro, vedo un po’ uno sguardo, uno sguardo diverso, come di diffidenza delle persone… oppure quando si ritrovano in un letto di ospedale e si ritrovano un’infermiera nera e leggo lo shock negli occhi” – è questa la testimonianza di un’infermiera tra i protagonisti del dossier “Lo Sguardo Tagliente” che sarà presentato in occasione dell’evento pubblico “Get Under My Skin! Per un’alleanza contro l’afrofobia” in programma mercoledì 23 novembre a partire dalle ore 9.30 a Roma presso lo Spazio Europa (Via Quattro Novembre, 149).

L’evento pubblico (che proseguirà a Milano il 29 novembre con un altro evento dal titolo Get Under My Skin: storie di attivismo e alleanze contro l’afrofobia) è organizzato da CHAMPS, paternariato nato grazie all’alleanza di Amref Health Africa Onlus Italia capofila del progetto assieme a CSVnet, Divercity APS, Le Réseau, Osservatorio di Pavia, Razzismo brutta Storia, Arising Africans e Carta di Roma. Un momento di confronto che ha l’obiettivo di sensibilizzare e migliorare il dialogo tra i diversi gruppi e comunità attraverso un excursus dal concetto di afrofobia alla necessità di costruire alleanze consapevoli per contrastare il razzismo anti-nero.

L’iniziativa Get Under My Skin sarà l’occasione per far spazio ad un punto di vista alternativo per contrastare l’afrofobia a cominciare dal riconoscimento delle identità delle persone razzializzate e dall’ascolto delle esperienze e delle parole di una società alimentata da stereotipi negativi e basati su ingiustizie storiche.

Si esplorerà un’interconnessione positiva attraverso sguardi intergenerazionali e intercontinentali con i contributi di Ada Ugo Abara, Presidente Arising Africans e Founder&CEO DTech 4 good; Elizabeth Ntonjira, Amref Global Communications Director; Filomeno Lopes, scrittore e giornalista presso Radio Vaticana; e Sarah Kamsu, giornalista e ideatrice di @weafricansunited.

Si parlerà, quindi, di barriere di accesso e cittadinanza, di spiritualità e relazioni, grazie alle testimonianze dei protagonisti di questa storia, il gruppo AFAR – Afro descendant Fighting Against Racism.

Durante i lavori sarà presentata la prima ricerca in Italia dedicata alla percezione dell’afrofobia dal titolo “Lo Sguardo Tagliente – Conoscenza, consapevolezza e percezione dell’afrofobia e del razzismo sistemico nei settori di sanità, istruzione e comunicazione” e curata da Paola Barretta e Giuseppe Milazzo, ricercatori dell’Osservatorio di Pavia. Dall’indagine è emerso come lo sguardo sia il primo indicatore e veicolo di afrofobia in diversi contesti. Uno sguardo indagatore, insistente, giudicante, impertinente è stato considerato dagli intervistati un esempio di atteggiamento discriminatorio subito nel quotidiano. Inoltre, l’indagine evidenzia come per l’80% degli intervistati il termine afrofobia sia fuorviante e limitante.

L’analisi del dossier sarà arricchita dai contributi di Cinzia Adanna Ebonine, educatrice, formatrice e psicologa in formazione, AFAR, di Triantafillos Loukarelis, UNICEF Italia e di Roberto Natale, giornalista e sindacalista; Paola Crestani, insegnante e presidente Amref in Italia.

A conclusione dell’evento sarà presentato Verso Un Manifesto, un documento di analisi e posizionamento che aspira a divenire una traccia condivisa, un luogo all’interno del quale articolare da una parte problematiche e urgenze, e dall’altra anche possibili direzioni d’azione per il contrasto al razzismo anti-nero e all’afrofobia.

L’iniziativa è aperta ai media e a tutti gli interessati della società, e avrà l’obiettivo di aumentare la comprensione e migliorare il dialogo tra i diversi gruppi e comunità, rafforzando così la costruzione di ALLEANZE per contrastare il razzismo anti-nero e l’afrofobia.

