Terme di Diocleziano. “Hostia Pier Paolo Pasolini” di Nicola Verlato, una mostra dalle solennità caravaggesche

0 0

Nicola Verlato – pittore, scultore, architetto, musicista, videomaker – è un artista che si esprime in uno stile che si arricchisce del passato, attraverso una personale re-interpretazione dell’arte rinascimentale, ma allo stesso tempo si muove nella sfera avveniristica del digitale tridimensionale. “Hostia Pier Paolo Paolini”, mostra di Verlato esposta al pubblico dal 13 aprile al 12 giugno 2022 alle Terme di Diocleziano a Roma, contiene tutte queste peculiarità e suscita stupore e commozione. “Hostia Pier Paolo Pasolini” è curata da Lorenzo Canova, con la partecipazione, tra gli altri, di Vittorio Sgarbi, Umberto Croppi e Miguel Gotor, prodotta e organizzata da Associazione MetaMorfosi e Museo Nazionale Romano – Terme di Diocleziano con il sostegno di Intesa San Paolo, l’esposizione rientra nel programma di iniziative culturali, dal titolo PPP100 Roma racconta Pasolini, promosso da Roma Capitale.

In “Hostia Pier Paolo Pasolini” colpisce un grande dipinto, ispirato alle antiche pale d’altare, che rappresenta il corpo di Pasolini mentre attraversa a ritroso la propria vita. Altri grandi quadri approfondiscono ulteriori aspetti connessi al dipinto principale. Un fregio, una scultura che ritrae in modo realistico Pasolini, alcune teste scolpite, completano la rassegna, arricchita di proiezioni video e fotografie. Tutto il percorso è accompagnato da musiche sinfoniche. Desiderio dell’artista è anche la realizzazione di un complesso monumentale a Ostia, luogo della morte di Pasolini e nella mostra è presente un modellino architettonico aperto che, al suo interno, espone le opere, oggi alle Terme, nella collocazione definitiva che idealmente troverebbero nell’edificio una volta costruito

La mostra è stata presentata alla stampa da Stéphane Verger, Direttore del Museo Nazionale Romano, Pietro Folena Presidente di Metamorfosi Produttore e Organizzatore del Progetto Artistico, il Critico d’Arte Vittorio Sgarbi, Barbara Costa responsabile dell’Archivio Storico di Intesa Sanpaolo, Miguel Gotor assessore alla Cultura della Capitale, il curatore della Mostra Lorenzo Canova e, ovviamente, l’artista stesso. L’esposizione, che si articola in dipinti, sculture, disegni, progetti architettonici, musiche e video.

Pietro Folena, che ha reso possibile l’esposizione, ha sottolineato il fascino da lui provato davanti al ritrovamento del corpo di Pier Paolo Pasolini di Nicola Verlato, artista da lui conosciuto nell’occasione, si da pensare, prima ancora che alla realizzazione nell’idroscalo di Ostia di un mausoleo dedicato all’autore di “Ragazzi di vita”, all’attuazione di una mostra vera e propria: quella che oggi possiamo ammirare. Parte delle opere, precisa, sono state create appositamente per questo evento. Pietro Folena è particolarmente legato alla figura di Pier Paolo Pasolini e ha ricordato che nel 1985, a dieci anni dalla morte, aveva organizzato a Castel Sant’Angelo il primo grande evento giovanile in memoria di Pasolini (“Una disperata passione di essere nel mondo”). “Per me oggi è un’emozione particolare ritornare sulla figura di questo gigante del Novecento – ha chiarito – attraverso l’estetica e la poetica di un artista straordinario come Nicola Verlato, con le sue opere e il suo progetto in dialogo con il classico”.

“Nicola Verlato – ha evidenziato il curatore Lorenzo Canova – dialoga senza subalternità con la pittura del passato, con quella tradizione che Pasolini rivendicava come fondamento delle sue sperimentazioni letterarie e cinematografiche. Nel grande complesso monumentale di Hostia le arti visive si legano così all’architettura e alla musica in un’elegia monumentale e metafisica dove la morte di Pier Paolo Pasolini supera il brutale dato di cronaca per trasformarsi in un evento tragico che penetra e supera la storia”.

In conferenza stampa è stato anche sottolineato come recentemente l’editore Neri Pozza abbia affidato a Verlato, in occasione della pubblicazione di “Caro Pier Paolo”, libro scritto da Dacia Maraini per il centenario della nascita dell’amico, la realizzazione di tre copertine del libro in forma di creazioni digitali NFT. Grazie a Wizkey e Neosperience, due società esperte in blockchain, il prossimo 30 aprile sarà online la landing page (neripozzanft.com) su cui saranno messe all’asta le tre opere. Il ricavato dell’asta sarà devoluto alla creazione di una borsa di studio per giovani redattori, destinata alla loro formazione e preparazione editoriale.

Vademecum

HOSTIA. PIER PAOLO PASOLINI

Terme di Diocleziano Via E. De Nicola 78 – Roma

Dal 13 aprile al 12 giugno 2022 orari: da martedì a domenica dalle 11:00 alle 18:00 ultimo ingresso ore 17:00.

Chiuso il lunedì

Biglietti

Biglietto ordinario per l’accesso a una sola sede: Intero € 11 Biglietto combinato per l’accesso a tutte le sedi: Intero € 15 (+2 euro di prevendita in caso di acquisto on line)

Acquisto biglietti on line

https://museonazionaleromano.beniculturali.it/orari-e-biglietti/

Informazioni mostra: tel 06.684851

sito: https://museonazionaleromano.beniculturali.it/

mail: mn-rm@beniculturali.it

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21