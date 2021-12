Picco dei contagi, ma l’informazione evita i toni da “emergenza”. Mentana: finita la luna di miele

0 0

I Tg dal 6 al 10 dicembre – Con l’entrata in vigore del super green pass, che lunedì riceve le aperture di tutte le testate, l’informazione di prime time sembra tirare per qualche giorno un sospiro di sollievo, riprendendo da metà edizione la cronaca del contagio. La tendenza s’inverte venerdì quando, con il nuovo picco tra contagiati (oltre 20mila) e deceduti (più di 100), i numeri del Covid tornano in cima alle scalette. Nonostante i dati allarmati e le regioni che rischiano di “tingersi di giallo”, non trovano posto nei servizi particolari toni d’allarmismo, con Tg5 che, venerdì, ricorda in copertina come l’Italia, a dispetto della crescita dei casi, resti il paese europeo che meglio controlla la quarta ondata…

LEGGI L’OSSERVATORIO INTEGRALE

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21