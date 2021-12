Altre minacce a Floriana Bulfon, rafforzate le misure di protezione

Minacciata più volte, autrice di reportage straordinari contro le mafie e sullo strapotere di alcuni segmenti dell’economia, un impegno che già è costato caro a Floriana Bulfon e alla quale adesso è stata rafforzata la protezione personale. La sua storia si aggiunge a quella di decine di giornalisti che in Italia e in Europa sono inseguiti, insultati, intimiditi, aggrediti ogni giorno nell’esercizio del loro lavoro.

Una bottiglia incendiaria era stata ritrovata nell’auto della giornalista, finita dunque nel mirino già due anni fa e dunque con una misura di protezione in essere. Ma adesso la Prefettura di Roma ha optato per un rafforzamento. Floriana Bulfon è da sempre in prima linea nel racconto di mafie e malaffare, suo uno dei libri più incisivi sull’impero dei Casamonica a Roma. L’ultimo episodio è gravissimo e, peraltro, avviene a 24 ore dall’aggressione a Lucia Goracci in Romania, una prova, l’ultima, che il giornalismo d’inchiesta e di approfondimento è sotto scacco come mai era accaduto prima d’ora negli ultimi anni. Per questo è sempre più necessario rilanciare il lavoro dei cronisti aggrediti, al fine di continuare ad illuminare chi invece vorrebbe agire nel buio dell’informazione.