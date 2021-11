Il prime time compatto contro “l’anti-scienza”. Quarta ondata, 10mila contagi al giorno.

0 0

I Tg dal 15 al 19 novembre – L’avanzare della quarta ondata continua a dominare le edizioni dei Tg di prima serata, e raccoglie in settimana ben 27 aperture. Con l’aumento allarmante dei contagi, che anche in Italia raggiungono la quota dei 10mila giornalieri, l’informazione si concentra sugli scenari delle diverse Regioni e sulla campagna vaccinale, nella speranza che il Paese non debba passare un altro Natale blindato. Altissimi per tutti gli appelli del Presidente Sergio Mattarella, che, venerdì, invita ad ingaggiar battaglia contro “l’anti-scienza” dei no vax…

