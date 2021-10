Il mio impegno orientato ai valori della libertà di stampa e dell’antifascismo

Dal 20 ottobre iniziano le procedure di voto per l’Ordine dei Giornalisti, in modalità mista, on line e presenza. Sono candidato nell’Odg Lazio come revisore dei conti per contribuire alla riforma dell’Ordine dei giornalisti e ad una sua apertura verso la società e verso le nuove forme della comunicazione, valorizzando la comunicazione sociale, per favorire l’accesso dei giovani, per la parità di genere, per estendere diritti ma anche i doveri deontologici. Servono nuove leggi, al passo con i tempi. Ti chiedo un sostegno per poter proseguire questo impegno orientato ai valori della libertà di stampa e dell’antifascismo…