Teatro Vittoria”. “Non ti scordar di me”: quando la “rimozione” è tutta da ridere

Fino al 26 settembre al teatro Vittoria di Roma si può assistere a un’esilarante commedia degli equivoci dal titolo “Non ti scordar di me”. Racconta di un uomo che un giorno si sveglia su un lettino in confusione e non ricorda più chi sia. Poco a poco, con l’aiuto di conoscenti che entrano in scena, scoprirà di essere uno psichiatra e di chiamarsi Ettore. Con lui dialoga Adriano, un suo paziente affetto da disturbo d’identità; Orlando l’uomo dalle pulizie che è terrorizzato dallo sporco e cerca nel medico un supporto per combattere la sua maniacale attenzione all’igiene; Vittorio che soffre di stress emotivo. Nell’aiutare lo psichiatra a ricordare la propria identità, i tre rendono evidente sul filo dell’ironia i loro disturbi nevrotici e quelli del dottore, con una serie irresistibile di nonsense, gag e giochi di parole, specchio delle debolezze collettive.

L’appropriata scenografia non cambia ma l’atmosfera sul palco è avventurosa, divertente e vivace. Una commedia degli equivoci, alla quale il pubblico risponde con risate fragorose, un divertissement che vuol ricordare allo spettatore l’imprescindibile rilevanza, il valore di singoli momenti e situazioni della vita e la facilità con la quale ce ne dimentichiamo: un atteggiamento di rimozione, per dirla in termini psicanalitici, che non ci giova. Il tempo scorre veloce, sorretto da una sceneggiatura fluida che, bene interpretata dal cast, stimola risate sonore e applausi, confermando la validità di Chiara Bonone commediografa e regista.

Fino al 26 settembre 2021

PRIMA ASSOLUTA

NON TI SCORDAR DI ME

Scritto e diretto da

Chiara Bonome

con

(in ordine di apparizione)

Stefano Messina

Carlo Lizzani

Stefano Dilauro

Marco Simeoli

scenografia Alessandro Chiti – costumi Giulia Pagliarulo – disegno luci Valerio Camelin foto di scena Manuela Giusto – foto di locandina Manuela Giusto e Germaine Wambergue organizzazione Silvana Lalli – segreteria Vitantonio Lo Re

Produzione Attori & Tecnici

Il progetto è sostenuto dal Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio con il Fondo Unico 2021 sullo Spettacolo dal Vivo

(h 21.00, domenica 19 e 26 h 17.30, mercoledì 22 h 17.00)

TEATRO VITTORIA – ATTORI & TECNICI _ Piazza S. Maria Liberatrice 10, Roma (Testaccio)

Botteghino: 06 5740170 – 06 5740598

Vendita on-line e info: www.teatrovittoria.it

Come arrivare: Metro: Piramide; Bus: 170, 781, 83, 3

Comunicazione: uffstampa@teatrovittoria.it

Responsabile Ufficio Stampa: Teresa Bartoli 348.7932811 – ter.bartoli@gmail.com

Biglietti (prevendita inclusa): – intero: platea € 30, galleria € 24

ridotto (under 35/over 65): platea € 21, galleria € 16

ridotto under 18: platea € 15, galleria € 13

bambini (under 12): platea € 15, galleria € 14

