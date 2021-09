Rai. Usigrai: “Operatori dell’informazione ancora nel mirino”

0 0

“Questa volta è toccato all’operatore della troupe de La Vita In Diretta che ieri ad Artena è stato aggredito ed è finito al pronto soccorso solo perché stava svolgendo il suo lavoro. Oltre ad esprimere la nostra solidarietà ci aspettiamo risposte forti e in tempi rapidi, dal momento che anche l’aggressione da parte del padre di Marco e Gabriele Bianchi, detenuti con l’accusa di omicidio di Willy Monteiro Duarte, è stata filmata ed è scattata una formale denuncia”. Lo scrive il CdR Direzione editoriale offerta Informativa Rai e Esecutivo Usigrai

“Oggi, la troupe è tornata ancora sul campo sullo stesso caso, anche per lanciare un messaggio chiaro: non ci faremo intimidire! Oltre al nostro coraggio però occorre tenere alta la guardia, come ha ricordato oggi la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, perché il rischio di una deriva è concreto”.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21