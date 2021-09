0 0

A Ugento il Premio Messapia per Nadia Toffa, Vladimir Luxuria e Tancredi e Fabiana Pacella.

Sono i giovani il motore del Premio Messapia, che verrà assegnato sabato 4 settembre a personalità che si sono distinte per i loro meriti nello spettacolo, nello sport e nel sociale. La cerimonia di consegna del premio è inserita in

una serata evento in programma ad Ugento presso Piazza San Vincenzo alle ore 21 (ingresso su prenotazione, ma sold out; non sarà possibile accedere alla piazza). Il Premio è alla sua seconda edizione e si caratterizza per il fatto di essere interamente pensato e organizzato da giovani fra i 13 e i 25 anni che operano all’interno della Pro Loco Beach Giovani, costola giovanile della Pro Loco Beach di Gemini. Raccontare storie e talenti, questa la finalità. “Siamo felicissimi – hanno dichiarato gli organizzatori nel corso della conferenza stampa – e molto emozionati. Da oggi accoglieremo gli ospiti e nelle prossime ore faremo le ultime prove. Ringraziamo molto il Comune, la ProLoco Beach Gemini e tutti gli sponsor: quando si fa rete a guadagnarne è il territorio”. La consegna del Premio alla memoria di Nadia Toffa, giornalista bresciana scomparsa due anni fa in seguito a una lunga battaglia contro la malattia, aprirà la serata: a ritirare il riconoscimento saranno i genitori, Margherita e Maurizio Toffa. Fra gli altri premiati ci saranno poi Luciana Delle Donne, fondatrice di “Made in Carcere”; i giovani pallavolisti ugentini Vincenzo Lisi, Francesco Nutricati, Francesco Giaffreda e Irene Mega; e la giornalista d’inchiesta Fabiana Pacella, a cui il Questore di Lecce, Andrea Valentino,consegnerà il Premio Sezione Antimafia. Grande attesa per il Premio all’attivista Vladimir Luxuria, per l’impegno contro ogni forma di discriminazione, e al giovane cantautore Tancredi, per lo straordinario successo ottenuto negli ultimi mesi. Tra gli ospiti annunciati anche il duo comico salentino delle Ciciri e Tria, che due anni fa aveva ricevuto il Premio per la sezione Spettacolo. L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook “Premio Messapia” a partire dalle 21. Hanno espresso gratificazione e soddisfazione nei confronti dei giovani della ProLoco Beach Gemini anche i componenti dell’Amministrazione comunale, presenti in conferenza stampa: il sindaco Massimo Lecci, l’assessore alle Politiche Giovanili Graziano Greco e la Presidente del Consiglio comunale Chiara Congedi.

Nelcorso dell’evento sono previsti momenti di spettacolo: danza, canto e recitazione, scandiranno il programma della serata. Protagonisti sul palco sempre i giovani.

(Nella foto i giovani della Pro Loco di Ugento)

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21