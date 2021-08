In carcere da 8 mesi giornalista bielorussa. Voleva aprire un canale televisivo alternativo

Kseniya Lutskina è stata arrestata insieme agli altri membri dell’associazione giornalistica indipendente Press Club Belarus il 22 dicembre 2020. Dopo quasi otto mesi di detenzione i suoi colleghi hanno firmato la richiesta di grazia a Lukashenko e si sono impegnati a risarcire i danni per la presunta evasione fiscale (complessivamente 70mila euro). Sono stati rilasciati nei giorni scorsi, mentre Kseniya non ha voluto chiedere grazia per un reato che non ha commesso. Il procedimento penale per l’evasione fiscale nei confronti di Press Club Belarus è stato archiviato, ma le autorità ne hanno aperto un altro nei confronti di Lutskina.

La giornalista bielorussa Kseniya Lutskina è in carcere da 8 mesi. Ha un tumore al cervello e le condizioni della sua salute stanno peggiorando: ha costantemente dei fortissimi mal di testa, negli ultimi due mesi va avanti ad antidolorifici e il medico le ha prescritto riposo a letto.