“Beast”, thriller psicologico, opera prima dal tono classico

“Beast”, in italiano bestia, racconta di un nucleo di consanguinei che vivono nel canale della Manica nell’isola di Jersey, sconvolta perché un serial killer ha ucciso diverse giovani donne. Tra il 1960 e il 1971 a Jersey ci fu realmente uno stupratore seriale, soprannominato “La Bestia di Jersey”, al quale l’opera scritta e diretta da Michael Pearce sembra ispirarsi. Tuttavia “Beast” oltre che thriller è anche dramma d’amore e melodramma familiare. Protagonista una ragazza di ventisette anni, Moll, interpretata da Jessie Buckley, che cova al suo interno un odio profondo verso la propria famiglia autoritaria, denigratoria nei suoi confronti e soffocante.

Sua madre (Geraldine James) ostacola la sua indipendenza e fa di tutto per complicare quel suo carattere già difficile. Moll è apparentemente irreprensibile, fa la guida turistica e cura il padre vecchio e malato, ma qualcosa del disagio trapela nello sguardo. A una festa in giardino per il suo compleanno, insofferente verso parenti e invitati, Moll scappa e va in un nightclub. Quella notte incontra Pascal (Johnny Flynn), uno spirito libero del quale s’innamora perdutamente. Ma, quando sull’isola è ritrovata la quarta vittima del serial killer, Pascal diventa il principale sospettato dal clan di Moll e dall’intera comunità …

“Beast” arriva nelle sale italiane giovedì 9 settembre, distribuito da Pier Francesco Aiello per PFA Films ed Emme Cinematografia. Il film con le sue atmosfere dark, il sottofondo musicale lugubre, l’intreccio da giallo psicologico, guidato da una regia professionale, si fa seguire anche per la bravura dell’interprete principale Jessie Buckley – quest’anno in concorso a Venezia 2021 nel film “The lost daughter”- e per i comprimari affiatati e all’altezza. Peccato che l’ultima parte si protragga in complicate lungaggini che tolgono mordente a una trama che aveva saputo tenere alta l’attenzione, come i migliori classici del genere. Essendo un film d’esordio, rivela comunque un nuovo talento.

Regia di Michael Pearce.

Un film con Jessie Buckley, Geraldine James, Johnny Flynn, Olwen Fouere, Shannon Tarbet.

Titolo originale: Beast.

Genere Drammatico.

Gran Bretagna, 2017, durata 107 minuti.

Uscita cinema giovedì 9 settembre 2021 distribuito da P.F.A. Films

