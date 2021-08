Aggressione cronisti. Martedì alle 19 al Pantheon. Presidio di solidarietà

0 0

“Il giornalista videomaker e nostro iscritto Francesco Giovannetti questa mattina è stato vittima di una violenta aggressione. A lui va la tutto il nostro sostegno”. Lo scrive l’agenzia giornalistica GVpress che promuove per martedì 21 agosto alle 19 un presidio di solidarietà al Pantheon.

“Gli operatori dell’informazione che raccontano le piazze e le manifestazioni in giro per l’Italia sono da anni vittime di aggressioni verbali e fisiche di ogni tipo. Negli ultimi mesi, con le manifestazioni dei cosiddetti “No Vax” o “No Green Pass” questi episodi sono diventati ancor più frequenti. Ora basta. Chiediamo che tutti, dalle istituzioni ai vertici del mondo dell’informazione, si attivino per garantire il rispetto del nostro lavoro”.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21