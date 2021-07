giustiziaperMarioPaciolla “Dopo dodici mesi dal quel terribile giorno chiediamo a gran voce verità e giustizia”

0 0

Giovedì 15 luglio alle ore 18, nel chiostro interno del convento di San Domenico Maggiore, la famiglia di Mario, gli amici e con il supporto e la vicinanza del Comune di Napoli ha organizzato un evento in suo ricordo. Sono trascorsi 12 mesi da quando il 33enne napoletano, impegnato come osservatore dell’Onu per il rispetto degli Accordi di Pace a San Vicente del Caguan in Colombia, fu trovato impiccato a casa sua e per questa morte ancora non si conoscono ne’ le cause ne’ gli autori.

“Lo ricorderemo insieme – spiegano gli organizzatori – per chiedere a gran voce verità e giustizia. Ringraziamo il sindaco Luigi de Magistris, il Comune di Napoli, gli assessori tutti per la disponibilità ad ospitarci”.

All’evento alla presenza dei genitori Anna e Pino Paciolla e realizzato dal collettivo #giustiziaperMarioPaciolla – che ogni giorno sui social, riporta notizie del loro amico, raccoglie adesioni e testimonianze – e con il supporto dell’avvocato della famiglia, Alessandra Ballerini e la giornalista Désirée Klain, che coordinerà l’incontro, parteciperanno gli artisti Eugenio Bennato, Massimo Jovine, Marco Messina dei 99 Posse, Patrizio Rispo. Tante le adesioni dal mondo della cultura e dello spettacolo alla manifestazione, come quelle di Roberto Saviano, Maurizio de Giovanni, Teresa De Sio, Ascanio Celestini, Marisa Laurito, che interverranno alla serata, attraverso la lettura dei loro messaggi solidali.

Inoltre è prevista la presenza del sindaco di Napoli Luigi de Magistris, di padre Alex Zanotelli, dei legali della famiglia Paciolla, gli avvocati Alessandra Ballerini e Emanuela Motta, dell’onorevole Gregorio De Falco, di Giovanni Cuperlo, del direttore generale per italiani all’estero, Luigi Maria Vignali, del presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Giuseppe Giulietti, del segretario del Sindacato Unitario Giornalisti della Campania, Claudio Silvestri e dell’operatore umanitario Gennaro Giudetti.

