Trentino Alto Adige. Cordellini, Malfertheiner e Azzolini eletti consiglieri della Casagit

Ubaldo Cordellini con 129 voti, Peter Malfertheiner con 112 e Luciano Azzolini con 85 voti sono stati eletti consiglieri generali della CASAGIT. Prima dei non eletti Brigitta Willeit, con 80 voti. Lo rende noto un comunicato del Sindacato Giornalisti del Trentino Alto Adige. Il segretario Rocco Cerone sottolinea il clamoroso successo di Ubaldo Cordellini, giornalista in cassa integrazione del Trentino, votato significativamente dai colleghi sudtirolesi, altoatesini e trentini in segno di solidarietà personale e per la gloriosa testata che rappresenta. Nel ringraziare le colleghe ed i colleghi sudtirolesi, altoatesini e trentini che hanno partecipato al voto – su 561 aventi diritto al voto, hanno partecipato alle urne virtuali online in 237 pari al 42,25% – il segretario Cerone auspica che continui il virtuoso ed indispensabile lavoro sinergico tra FNSI e CASAGIT per il bene delle giornaliste e dei giornalisti, che non hanno bisogno di divisioni, ma hanno la necessità di unità tra i cinque pilastri che rappresentano la professione: FNSI, ODG, INPGI, CASAGIT, FPCGI.

