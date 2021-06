Lo staff di un lido di Castel Volturno indossa le magliette che chiedono “giustizia per Mario Paciolla”

0 0

Sulle magliette c’è scritto “Giustizia per Mario Paciolla”. Le indossano tutti i ragazzi dello staff di un lido di Castel Volturno. La foto è stata postata su Instagram e sta già facendo il giro del web con un messaggio più efficace di quanto si possa immaginare. “Noi del lido don Pablo chiediamo giustizia per Mario Paciolla, operatore Onu assassinato in Colombia mentre lavorava per mettere in luce un massacro perpetrato dall’esercito colombiano in cui furono assassinati anche bambini. Onore e giustizia per Mario” è il significativo post che riassume bene tutta la storia, in poche, sentite, parole. No, Mario non è morto, rivive sulle spiagge della sua regione e sui volti fiduciosi dei suoi coetanei del don Pablo.

