Fratoianni (Si): mi unisco alla protesta contro la grave sentenza del Tar

“La sentenza del Tar su Report dovrebbe produrre molta preoccupazione in chi ha a cuore la libertà d’informazione e la democrazia: la tutela delle fonti è il fondamento del giornalismo libero e di inchiesta.” Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni che nella stessa nota aggiunge: “Eliminare questa tutela rende impossibile il lavoro di molti giornalisti e ci farebbe scivolare ancora più in basso in una classifica, quella internazionale sulla libertà di stampa, in cui l’Italia occupa già una posizione vergognosamente arretrata. Mi unisco quindi alla giusta protesta di chi come Fnsi ed Usigrai segnalano il pericolo che stiamo correndo, certo che la Rai vincerà il ricorso al Consiglio di Stato, ed il governo intervenga a tutela della libertà di stampa, anche con nuove norme se necessario.”