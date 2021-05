Canti di guerra”. Per Ilaria

0 0

Oggi è il compleanno di Ilaria Alpi, la giornalista Rai scomparsa in Somalia nel 1994 e per questa giornata è stata pubblicata l’opera “Erano canti di guerra” per Tuba e voce recitante, realizzata da Paolo Rosato e interpretata in prima mondiale dal concertista Gianmario Strappati, Ambasciatore di Missioni Don Bosco per la musica nel mondo e docente presso la Scuola di musica di Massignano. I versi di Tonia Giansante sono declamati dall’attrice Rossella Mattioli. Il lavoro che nasce dallo spunto tematico tratto da antiche melodie somale, propone una profonda riflessione sulla tragica vicenda.

Il video è patrocinato dall’Ambasciata d’Italia a Mogadiscio, dagli enti marchigiani: Associazione Papa Giovanni XXIII, Ambasciata dei diritti, Università per la pace, Casa delle culture, AMAD, Cooss Marche, Con..tatto, Polo 9, Servizio di Strada, Hexperimenta, Tenda di Abramo, Avvocato di strada, Free Woman ODV, Caritas diocesana, Opere Caritative Francescane, dalla Casa delle artiste di Milano, dal Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” di Como e da Radio Italia Africa (Kenya).

