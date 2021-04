“Patrick Zaki cittadino onorario di Roma”. Sfiora le 15mila firme il nostro appello su Change.org

0 0

Pochi giorni fa Articolo21 ha lanciato una petizione per il conferimento della cittadinanza onoraria della Capitale d’Italia, Roma, a Patrick Zaki. Non ci interessava polemizzare con quei partiti che affermano ogni giorno di difendere i cristiani perseguitati e poi si astengono sulla proposta di dare al cristiano copto Patrick Zaki la cittadinanza del nostro Paese. Non ci interessava perché ci interessa dire che è meglio difendere tutti i perseguitati. E in Egitto sono perseguitati i cristiani come i musulmani che credono di avere il diritto di essere trattati come cittadini, non come sudditi. Non sono i soli, purtroppo. A nostro avviso è così anche in Siria ad esempio, e siamo contenti che il nostro ministro degli esteri abbia firmato la lettera con cui 18 ministri degli esteri europei si impegnano non solo a confermare le sanzioni contro i miliardari del regime siriano, ma anche a pretendere accertamenti sui crimini contro l’umanità perpetrati in quel Paese. In Siria come in Egitto infatti ci sembra che siano perseguitati quei cristiani e quei musulmani che chiedono di essere cittadini. Altrettanto accade a nostro avviso in Turchia, dove le prigioni sono piene di musulmani, visto che lo è il 99% della popolazione turca.

Così il caso di Patrick Zaki per noi, dopo il caso di Giulio Regeni, è diventato il caso del Mare Nostrum, cioè del Mare Nostro nel senso di tutti noi suoi cittadini. Ecco perché vorremmo che Roma, come molte altre città italiane, facesse subito di Patrick Zaki un suo cittadino onorario. Il suo caso drammatico è diventato il simbolo della cittadinanza negata a troppi cittadini del Mediterraneo ai quali è negato il diritto di non essere sudditi silenti e remissivi.

Siccome siamo consapevoli che Articolo21 è una piccola associazione di operatori dell’informazione lo abbiamo fatto con convinzione ma anche con la consapevolezza di essere piccoli.