25 aprile. Oggi un presidio alla base militare di Ghedi in provincia di Brescia

Un presidio alla base militare di Ghedi in provincia di Brescia. Un anticipo di “25 aprile” per la realtà “Donne e uomini contro la guerra/ centro sociale 28 maggio” – con sede a Rovato. In una nota gli attivisti ricordano come nella località bresciana siano iniziati i lavori per la realizzazione di quella che viene considerata a tutti gli effetti “ la principale base operativa di caccia F-35A dell’Aeronautica italiana armati delle nuove bombe nucleari B61/12”. Nel silenzio e nell’indifferenza collettiva, sia a livello locale che nazionale, i promotori dell’iniziativa – in programma dalla 15 alle 18 di oggi sabato 24 aprile – sottolineano come non sia possibile “festeggiare il 25 aprile senza comprendere l’urgenza di liberarci da tutte le basi americane presenti su tutto il territorio nazionale e la necessità di ritirate i contingenti italiani all’estero”: 41 missioni internazionali con l’impiego di circa 8600 militari.

Il presidio non è una provocazione ma, piuttosto, un’azione di impegno civile per fare in modo che non si disperda l’attenzione e non vengano messe a tacere le voci dei cittadini che protestano rispetto alle attività della base militare di Ghedi.

Un bisogno di “ rivendicare una scelta di autonomia e libertà per la quale – incalzano – serve coraggio”.