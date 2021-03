“Una buona notizia”. Presentazione del libro sul vangelo di Marco

“Una buona notizia. Il vangelo di Marco, su misura per te” è il titolo della recente pubblicazione realizzata dalla Federazione delle chiese evangeliche in Italia (Fcei).

Un libro, dedicato soprattutto, ma non solo, a bambine e bambini, ragazzi e ragazze, ideato da Patrizia Barbanotti con la supervisione del teologo Eric Noffke, per proporre una lettura facilitata del testo del Vangelo di Marco.

Il libro sarà presentato in diretta web lunedì 29 marzo 2021 alle 18 (grazie alla collaborazione del canale HopeMedia Italia della Chiesa Avventista– che garantirà la diffusione online sui propri canali). Sarà l’occasione per un incontro tra Peter Ciaccio, pastore metodista, che si occupa di teologia pop e comunicazione, e Lidia Maggi, pastora e scrittrice, che si occupa da alcuni anni di ministero biblico itinerante.

L’incontro, promosso dalla Fcei, grazie al suo Servizio istruzione ed educazione – Sie, e da HopeMedia Italia, in collaborazione con l’Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno (Uicca), l’Agenzia stampa Nev-Notizie evangeliche, il settimanale Riforma e la Claudiana editrice sarà visibile collegandosi sul canale streaming e YouTube di HopeMedia Italia https://hopemedia.it/ ( e sulle pagine facebook dei promotori).

L’incontro sarà aperto dai saluti della vicepresidente della Fcei, Christiane Groeben, e dal presidente dell’Uicca, Stefano Paris, e introdotto dal coordinatore del Sie, Gian Mario Gillio.

«Dopo il successo della prima presentazione on line avvenuta il 12 novembre scorso alla quale hanno partecipato circa sessanta persone e di cui sono in corso di pubblicazione alcuni estratti video – spiega Gian Mario Gillio –, abbiamo ritenuto importante tornare a parlare del libro con una formula diversa e aperta a tutti e tutte. Vi diamo dunque appuntamento lunedì 29 marzo per riflettere sull’attualità e la profondità del vangelo di Marco insieme a Peter Ciaccio e Lidia Maggi – ai quali come Fcei va il nostro più sentito ringraziamento per aver accolto l’invito. Un sentito grazie va anche a HopeMedia Italia e al direttore della comunicazione Uicca, Vincenzo Annunziata».

Il volume propone il testo del vangelo di Marco basato sulla recente traduzione della Bibbia italiana della Riforma (Bir) ed elaborato con caratteristiche di alta leggibilità – tanto dal punto di vista linguistico quanto da quello grafico –; una lettura per tutti, accessibile sia per coloro che hanno disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa), sia per coloro che hanno altre difficoltà linguistiche e di lettura.

Ricorda il pastore Luca Maria Negro, nella presentazione del volume, che «Da sempre le chiese nate dalla Riforma protestante hanno promosso la diffusione della Bibbia, traducendone i testi nella lingua parlata dalla gente comune, per favorire l’alfabetizzazione e la scolarizzazione delle popolazioni. Non è quindi un caso che la Fcei abbia deciso di impegnarsi in questo progetto accogliendo la sfida di arrivare a un testo che favorisca la lettura autonoma del testo biblico».

Il volume lo fa attraverso un testo biblico semplificato, ma fedele all’originale, con disegni, cartine, brevi note esplicative su personaggi e temi della narrazione, strisce del tempo.

La pubblicazione è il frutto di diverse professionalità e competenze e finanziata con i fondi dell’Otto per mille metodista e valdese; realizzato dalla casa editrice Giunti Edu; e infine distribuito dall’editrice protestante Claudiana, sul cui sito è possibile acquistare il volume.