“Non è tutto ROSA e fiori”- Giovani Informazione incontra Fabiana Pacella per Articolo21 Puglia

0 0

Non è tutto ROSA e fiori. Questo il titolo del momento di confronto di stasera, in occasione dell’8 marzo, per omaggiare la libertà di essere #donne e dialogare di tematiche stringenti quali il rapporto tra donne e giornalismo, in contesti molto spesso difficili. L’evento è promosso da Associazione Culturale Giovani INformazione”, nata nel 2015 a Carmiano, nel leccese, il cui consiglio comunale è stato sciolto per mafia ma dove, ed è fondamentale, insistono realtà sane, prolifiche, impegnate civilmente in maniera attiva. Fabiana Pacella, responsabile di Articolo21Puglia, ha realizzato un’inchiesta durata 7 anni, proprio sulle ombre e l’intreccio tra mafia, politica, imprenditoria e finanza a Carmiano. L’incontro avrà inizio alle 19.30 e potrà essere seguito sulla pagina Facebook dell’associazione promotrice, collegandosi all’indirizzo: https://www.facebook.com/GiovaniINformazioneofficial

Giovani Informazione è nata dal bisogno di realizzare un progetto comune, di undici ragazzi giovanissimi che hanno deciso di unire le forze per sviluppare attività di carattere sociale con lo scopo di fare del bene sul e per il loro territorio.

Un’associazione caratterizzata dall’essere punto di incontro di giovani con la loro pluralità di idee e dall’essere apartitica.