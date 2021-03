Eutanasia, Farina Coscioni (Istituto Luca Coscioni): “oggi in Spagna si legalizza l’eutanasia. E in Italia?”

“Con la morte si fanno i conti tutti i giorni. E con numeri mai così alti in questo tempo di emergenza e pandemia da Covid19. Il parlamento spagnolo ha discusso di fine vita e oggi, la Spagna legalizza l’eutanasia. Con 202 voti a favore, 141 contrari e 2 astensioni, la Camera dei Deputati spagnola ha approvato la legge sull’eutanasia diventando il settimo Paese a riconoscere questo diritto. A differenza del parlamento italiano dove il dibattito sulle scelte di fine vita, non riesce ad essere seriamente e laicamente avviato”. Lo scrive in una nota Maria Antonietta Farina presidente Istituto Luca Coscioni e membro di Segreteria del Partito Radicale