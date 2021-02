Minacce a Borrometi: Verini (Pd), solidarietà al giornalista, giovedì audizione in Comitato Antimafia per la tutela dei giornalisti minacciati

0 0

“L’operazione della Dda di Palermo con i Ros dei Carabinieri ha svelato una volta di più quanto sia necessario tutelare un giornalista d’inchiesta coraggioso, costretto a vivere sotto scorta, come Paolo Borrometi. Il lavoro di Borrometi rappresenta infatti un’autentica minaccia per le cosche e per questo lo vorrebbero far tacere”. Lo dichiara il deputato democratico Walter Verini, coordinatore del Comitato Antimafia per la tutela dei giornalisti minacciati.

“Nel rinnovargli solidarietà e stima per il suo impegno civile – aggiunge Verini -, abbiamo deciso di convocare per giovedì prossimo un’audizione del giornalista nel Comitato Antimafia per la tutela dei giornalisti minacciati: non bisogna mai abbassare la guardia a sostegno di chi svolge questa professione sotto continue minacce e a rischio per la propria incolumità”.