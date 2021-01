Bielorussia: domenica 31 manifestazioni a Roma e Milano 

0 0

Nella giornata di domenica 31 gennaio si terranno due manifestazioni di sostegno per la libertà in Bielorussia a Milano e a Roma. “Ormai sono passati 6 mesi dalle elezioni – si legge sulla pagina dell’Associazione Bielorussi in Italia Supolka – e il dittatore Lukashenko e le autorità bielorusse continuano le repressioni contro il popolo pacifico che lotta per la libertà. Ad oggi ci sono 221 prigionieri politici, più di 1000 casi registrati delle torture, più di 33.000 detenuti dall’agosto 2020, più di 447 dei giornalisti arrestati.

E la cifra delle cause penali per violenza, omicidi per mano della polizia è ancora zero. Ma i bielorussi non si fermano, continuano la propria lotta sia nel paese che nel mondo. L’Associazione Bielorussi in Italia “Supolka” finalmente esce di nuovo nelle piazze di Milano e Roma per far sentire la voce della Bielorussia e per raccontare agli italiani che cosa sta accadendo nel paese al centro dell’Europa.

Chiediamo a tutti i partecipanti alle manifestazioni il rispetto di norme anti-covid”.