Usa 2020, ecco perché Biden e Harris possono vincere le elezioni

Seguendo con attenzione la campagna delle presidenziali Usa del 2020, mettendo a confronto le analisi di esperti e statistici statunitensi che hanno raccolto il flusso di informazioni di questa complessa e inusuale corsa alla Casa Bianca, e ascoltando i confronti tra i candidati, l’esito del voto americano appare scontato: Joe Biden, già vice di Barack Obama, e la senatrice della California Kamala Harris sembrano destinati a essere eletti nuovo presidente e vicepresidente degli Stati Uniti.

Molto è cambiato dal febbraio 2020, quando il presidente Donald Trump e il vicepresidente Mike Pence godevano del 70% della popolarità e del favore dell’elettorato.

Nel frattempo Biden, che è stato il front runner del 2019 per la nomina presidenziale del Partito democratico, dopo i deludenti risultati alle primarie e ai caucus in New Hampshire, Iowa e Nevada. con il sostegno della maggioranza dei rappresentanti dem della Camera ha vinto in modo netto nella Carolina del Sud. Da lì è iniziata la sua scalata verso la conquista della nomination democratica, riconosciutagli ufficialmente ad agosto.

Ma a stravolgere dinamiche e prospettive nella corsa alla Casa bianca è stata la pandemia di Covid-19, che ha cambiato drasticamente l’equazione politica.

L’amministrazione Trump, oltre che vietare tempestivamente i voli dalla Cina e successivamente dall’Europa, ha fatto ben poco per contenere l’emergenza minimizzando la gravità della situazione e i rischi per la salute di chi contraeva il virus. Trump non è stato un buon esempio, dal mancato uso per lungo tempo della mascherina, alla disinvoltura verso gli assembramenti e alla mancanza di cautela nei contatti con le persone. Non a caso lui stesso ha contratto il Covid. La sua indifferenza verso le richieste dell’Organizzazione mondiale della sanità a diffondere l’importanza fondamentale di indossare mascherine e di osservare le distanze fisiche, ha favorito la diffusione del contagio.

I numeri delle persone che si sono ammalate, ricoverate in ospedale in terapia intensiva e che purtroppo sono decedute a causa del virus parlano da soli. Con circa il 4% della popolazione mondiale, gli Stati Uniti rappresentano oltre il 20% dei casi globali di Covid-19.

Il confronto con lo sviluppo parallelo della pandemia rispetto alla Corea del Sud è illuminate.

Entrambi i paesi hanno segnalato il loro primo caso il 20 gennaio 2020. Al 30 ottobre, gli Stati Uniti, con una popolazione di 328 milioni, hanno subito 229.000 morti, mentre la Corea del Sud, con una popolazione di 55 milioni, ha registrato solo 500 morti. Sulla base delle percentuali, i decessi negli Stati Uniti non avrebbero dovuto superate i 3.000 casi. E nella seconda ondata sono stati già superati i 100.000 nuovi contagi.

Il peso della mala gestione dell’emergenza inevitabilmente ha fatto pendere la bilancia verso Biden, che ha sempre manifestato nei confronti della pandemia una cautela e un atteggiamento ineccepibili.

Altro elemento che ha spostato gli equilibri a favore del candidato democratico, la scelta del vice. Anzi ‘della’ vice.

Indovinare la figura giusta per la condivisione della presidenza é stata per Biden una carta vincente.

La Harris ricorda al mondo tutto il ‘buono’ dell’America. Terra di accoglienza e opportunità, non dell’egoismo e della carneficina, come vorrebbe il presidente in carica.

La storia della vita della Harris intreccia i due grandi temi positivi che animano l’attuale momento della vita nazionale statunitense: la richiesta di uguaglianza e giustizia “Black Lives Matter” e il desiderio degli immigrati di sicurezza, prosperità e libertà.

La Harris completa Biden, a volte inarticolato su queste tematiche.

Con la forza del suo background da pubblico ministero e procuratore generale in California, la senatrice di colore ha ravvivato la sintassi a volte incerta di Biden.

La coppia dem ha diversi modi per raggiungere l’obiettivo di 270 grandi elettori su 538, il Santo Graal per accedere alla Casa Bianca.

Con circa 220-230 voti elettorali già incassati, la loro campagna sta cercando di convincere gli stati della cosiddetta ‘cintura di ruggine’ del Michigan, Pennsylvania e Wisconsin e ripristinare il muro blu.

Ma Biden / Harris possono raccogliere voti anche da un altro tradizionale ‘stato di battaglia’, la Florida oltre che nelle realtà scosse dai disordini dopo la morte di George Floyd e degli altri afroamericani uccisi da poliziotti, dell’Arizona, della Carolina del Nord e dell’Iowa. Anche i tradizionali stati rossi della Georgia, dell’Ohio e persino del Texas ricco di voti, possono essere, sorprendentemente, una riserva di voti in queste elezioni.

Al contrario, la coppia Trump / Pence ha un percorso molto più stretto verso la vittoria. Non solo ha difficoltà a mantenere quelli vinti nel 2016, ma ha concentrato la campagna su due stati relativamente piccoli (Minnesota e Nevada) dove la statistica dice che esiste la possibilità di capovolgerne l’orientamento dem.

Ma l’elemento che più di ogni altro delinea il possibile successo di Biden e Harris è l’alta affluenza al voto anticipato.

Nel 2016 avevano votato il 60% degli aventi diritto, dato che sarà quasi certamente superato, addirittura (dicono le statistiche) andando oltre la percentuale più alta dell’ultimo secolo.

Al 31 ottobre, oltre 90 milioni di americani hanno già votato in anticipo, di persona o inviando per posta, il 70% in più del 2016. L’elevato numero degli elettori già accorsi alle urne, molti pro Democratici sfiduciati che non quattro anni prima non avevano votatoavevano votato, e l’entusiasmo dei giovani e delle donne verso il duo democratico sono un ulteriore segnale a loro favore.

Vari sondaggi hanno evidenziato un forte sostegno da parte del mondo femminile, in particolare quello ‘di periferia’, oltre che dei bianchi con istruzione universitaria e delle persone di colore. I timori per il Covid-19 hanno convinto anche la maggioranza degli anziani a votare a favorire dei Democratici.

Insomma, i principali temi della campagna di Biden che chiamano all’unità e alla sobrietà hanno sfondato il muro degli incerti.

Sembra dunque che la sventatezza di Trump permetterà a Biden e Harris di conquistare la Casa Bianca, confermando il detto popolare secondo cui i democratici vincono le elezioni presidenziali quando i repubblicani hanno deciso di perderle. Ma il rischio dell’incognita è in agguato, come ci insegna la sconfitta inattesa della Clinton alle scorse presidenziali, quando nonostante avesse tre milioni di voti in più di Trump perse le presidenziali a causa del sistema elettorale vigente negli Stati Uniti: l’Electoral College, una sorta di compromesso tra gli interessi degli Stati più grandi e quelli meno popolosi del Paese.

Ma il vento, questa volta, è decisamente cambiato e il margine di distacco dovrebbe garantire la svolta che chi crede nei principi della democrazia e della libertà auspica da tempo.