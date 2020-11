Stop a sessismo e aggressioni alle donne, se ne parla domani nell’incontro di Articolo 21

Contrasto al linguaggio dell’odio che ormai dilaga sui social e, purtroppo, viene ripreso anche da alcuni media “accreditati”. Se ne parlerà insieme ad un’analisi della violenza di genere in un incontro organizzato da Articolo 21 nell’ambito della rassegna “Un’ora con…” . L’appuntamento è per domani in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, dalle 13.30 alle 15. L’obiettivo è quello di fare il punto sulle iniziative, dare voce a giornaliste, giuriste, associazioni impegnate contro discriminazioni, aggressioni, sessismo.

Previsto l’intervento di Simona Sala, Cristina Perozzi, Tiziana Ferrario, con il coordinamento di Elisa Marincola, portavoce di Articolo 21, e Roberto Natale

L’incontro sarà trasmesso in diretta anche sulla pagina Facebook di Articolo 21.

Hanno già aderito all’iniziativa Mimma Calgaris del Cpo Fnsi, Paola Dalle Molle (Ordine dei Giornalisti), Vittorio Di Trapani per l’UsigRai, Giuseppe Giulietti, Presidente della Fnsi, l’associazione Giulia Giornaliste, Libera Informazione, Premio Morrione, Carta di Roma, Manifesto di Venezia; e ancora Anna Del Freo (Efj), Alessandra Mancuso, Monica Andolfatto,Silvia Garambois, Antonella Napoli, Tiziana Ciavardini, Fabiana Martini, Fabiana Pacella, Roberta De Maddi, Laura Viggiano, Silvia Gadotti, Asmae Dachan, Mara Filippi Morrione, Emily Casciaro (Associazione Mariarosaria Sessa).

Grazie