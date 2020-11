Violenza: vademecum per le donne

Come riconoscere i primi segnali di violenza machista che possono poi degenerare in situazioni ben più gravi sino al femminicidio

Primi segnali di allarme:

Ti zittisce

Ti mette in ridicolo negli incontri con amici e famigliari

Ti controlla il cellulare o il pc senza che tu lo sappia o ti

obbliga a mostrargli per che cosa l’hai usato

Disprezza il tuo modo di vestire o ti dice che cosa devi

metterti

Ti rivolge frasi che feriscono e dice che scherzava

Si mostra geloso

Ti dà la colpa delle cose che gli succedono o che gli

vanno storte

Mostra una continua sfiducia in te

Usa il ricatto emotivo per ottenere da te ciò che vuole

Cerca con insistenza di farti stare soltanto con lui

Incomincia a preoccuparti seriamente

Disprezza la tua opinione e ti dice di stare zitta

e che non sai di che parli

Ti urla contro

Ti colpisce e dice che sono gesti affettuosi, fatti per gioco

Ti dice che ti comporti sempre in modo da ingelosirlo

Quando si arrabbia colpisce i muri, i mobili o altri oggetti

Distrugge un tuo oggetto personale

Distrugge qualcosa che ti hanno regalato amici o famigliari e che per te è importante

Ti strattona

Ti dà la colpa delle costanti liti e tensioni

Si infuria esageratamente per cose da nulla

Cerchi a ogni costo di non farlo arrabbiare

È molto preoccupante:

Non ti permette di stare con i tuoi amici e la tua famiglia

Ti senti isolata

La gelosia lo porta a litigare con amici

Ti obbliga ad avere rapporti sessuali che non vuoi o quando non vuoi

Ti prende per il collo

Ti minaccia con oggetti o armi

Minaccia di ucciderti

tratto dal libro di Tiziana Ferrario “Uomini è ora di giocare senza falli”