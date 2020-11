Oggi comincia il XII Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli. Il programma

Il 2020 passerà alla storia come l’anno della pandemia, una guerra non dichiarata che miete vittime silenziose. Ma sarà anche l’anno del coraggio e della nuova resistenza, in Italia e nel Mondo.

Per questo, abbiamo deciso di dare un messaggio di coraggio e speranza a tutti, amici ed amiche, mantenendo gli appuntamenti che avevamo programmato per questo XII Festival del Cinema dei Diritti Umani, intitolato “Diritti in ginocchio- Pandemia, Sovranismi e Nuove Discriminazioni“, che discuterà di come la pandemia sta minacciando i Diritti Fondamentali e le nostre democrazie.

Da martedi 17 novembre e fino a sabato 28, vedremo come il Cinema politico sta raccontando gli avvenimenti di questi ultimi terribili mesi e sentiremo le voci di molti testimoni dalle carceri, dalla scuola, dalla fabbrica e dalla strada, con interessanti collegamenti con l’India, la Palestina, l’America Latina, i Balcani e naturalmente con Napoli, Torino, Reggio Calabria. Parleremo di migranti e della nave umanitaria ResQ e del progetto di Riace, ma anche di come le lotte per la difesa del territorio e dell’identità dei luoghi e delle persone non si arrestano.

Faremo tutto questo ricordando ogni giorno il coraggio di un giovane cooperante, caduto in Colombia per servire la causa della Pace, Mario Paciolla, a cui abbiamo dedicato questa edizione; per lui chiederemo verità e giustizia, con i suoi amici e i suoi familiari. Unitevi a noi in questa campagna.

Ecco in allegato il programma della XII edizione, in forma molto sintetica.

Potrete seguire in diretta dal 17 al 24 novembre, mattina e pomeriggio, gli eventi internazionali, collegandovi alla pagina Facebook del nostro Festival https://bit.ly/2GN53Dn e condividendola con amici ed amiche, oppure potrete rivederli in differita sul sito www.cinenapolidiritti.online dove sono disponibili gratuitamente le registrazioni degli Eventi ed anche tutti i film del concorso internazionale, fino alla sera del 28 novembre, quando assegneremo premi e menzioni.

Troverete tutto nell’allegato programma.

Seguiteci, questa volta più che mai, per non spegnere il cervello e sentirci ancora una volta vivi, nel cuore di Napoli, Capitale dei Diritti Umani.