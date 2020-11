Nei Tg il suono delle saracinesche abbassate: l’Italia chiude alle 18

I Tg dal 26 al 30 ottobre – Con le chiusure imposte dal nuovo Dpcm, la settimana del prime time esordisce per tutte le testate con il suono delle saracinesche abbassate. In un quadro dominato dall’agghiacciante aumento dei contagi che venerdì superano il tetto dei 31mila nuovi casi, i Tg di serata sembrano “annaspare” dietro a numeri sempre più inquietanti. Ne segue una narrazione che nei servizi si concentra sui diversi fronti della battaglia in atto, permettendo di tradurre in immagini ciò che le nude cifre non possono rappresentare …

