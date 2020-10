Padre Mauro Gambetti cardinale. L’intervento al convegno di Articolo21 “Parole non pietre”

Questa mattina, 25 ottobre 2020, al termine dell’Angelus, Papa Francesco ha annunciato un nuovo Concistoro per la creazione di 13 nuovi cardinali. Tra essi ci sarà anche padre Mauro Gambetti, Frate Minore Conventuale e Custode del Sacro Convento di Assisi. “Accolgo con riconoscenza e gioia questa notizia in spirito di obbedienza alla Chiesa e di servizio all’umanità in un tempo così difficile per tutti noi. Affido a San Francesco il mio cammino e faccio mie le sue parole di fratellanza. Un dono che condividerò con tutti i figli di Dio in un percorso di amore e compassione verso il prossimo nostro fratello”, si legge nel sito sanfrancesco.org.

Pubblichiamo il suo intervento integrale al convegno ad Assisi di Articolo21 “Parole non pietre”