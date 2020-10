Osservatorio Tg Eurispes-CoRiS Sapienza: prime time, il Covid19 riconquista le aperture

I Tg dal 28 settembre al 2 ottobre – L’epidemia di Covid-19, con nuovi dati sull’aumento dei contagi, scala in settimana l’agenda del prime time, raccogliendo in 5 giorni 42 riferimenti nelle titolazioni, con doppio titolo ricorrente per i Tg delle 20; il record degli oltre 2.500 di giovedì si impone in apertura su tutte le testate. Di fronte a “livelli da pieno lockdown”, i toni nei servizi restano però calmi, con l’attenzione rivolta ai provvedimenti nelle singole regioni…

