Antivirus. Giornalismo e emergenza covid-19. Premio Roberto Morrione. 29, 30, 31 ottobre

Qual è il ruolo del giornalismo nell’emergenza covid-19? La risposta a questa domanda sarà il filo conduttore delle Giornate di Premiazione del Premio Roberto Morrione per il Giornalismo investigativo che si svolgeranno online da giovedì 29 a sabato 31 ottobre.

“Antivirus” è infatti il titolo delle tre giornate promosse dall’associazione Amici di Roberto Morrione e dalla RAI, con il patrocinio della Camera dei deputati e la collaborazione della Fondazione Circolo dei lettori, della Scuola Holden e dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte.

La manifestazione si sarebbe dovuta tenere a Torino, nella sede della Scuola Holden e del Circolo dei Lettori, ma nel rispetto delle misure di emergenza per la prevenzione del Covid-19 previste dall’ultimo DPCM, gli organizzatori hanno deciso di realizzare tutta la programmazione interamente online.

Vista l’eccezionalità della situazione sarà inoltre possibile durante le tre giornate vedere in esclusiva le inchieste finaliste registrandosi nel sito del Premio www.premiorobertomorrione.it

Si comincia giovedì 29 ottobre con la presentazione in anteprima agli studenti della Scuola Holden delle quattro inchieste della nona edizione del Premio con i nove finalisti under30 (Pietro Adami, Gabriele Cruciata, Martina Ferlisi, Federico Marconi, Cristiana Mastronicola, Arianna Poletti, Giorgio Saracino, Sarika Strobbe, Amarilli Varesio) e i loro tutor (i giornalisti Lorenzo Di Pietro, Dina Lauricella, Giorgio Mottola, Luca Rosini, Francesco Cavalli, Stefano Lamorgese, Pietro Ferri, Giulio Vasaturo). Conduce l’incontro Marino Sinibaldi, direttore di Rai Radio 3.

Venerdì 30 ottobre, la giornata si apre alle 9.00, con la diretta della trasmissione Radio Anch’io di Rai Radio 1, condotta da Sara Piselli, che approfondirà i temi delle quattro inchieste con Mara Filippi Morrione, portavoce del Premio, i finalisti del Premio Morrione. A seguire, dalle 10 alle 13, si terranno due incontri formativi: il primo “Per un futuro più giusto” con Fabrizio Barca, coordinatore del Forum Disuguaglianza e Diversità, mentre la psicologa Laura Nota e il giornalista Roberto Reale, entrambi docenti dell’Università di Padova, terranno l’incontro “In verità vi dico” sul sistema dei media e la democrazia.

A Enzo Biagi è dedicato il panel dalle 16.30 alle 18.30, organizzato in collaborazione con Articolo21 e FNSI, dal titolo “Il futuro del giornalismo”, con Alessandra Comazzi, giornalista e critica televisiva, Stefano Feltri, direttore del quotidiano Domani, Loris Mazzetti, giornalista e storico collaboratore di Biagi. Conduce Giuseppe Giulietti, presidente della FNSI e della Giuria del Premio Morrione.

Sabato 31 ottobre, si apre alle 10.00 con Simone Pieranni, giornalista, sinologo e scrittore, che cura l’incontro “Il Virus Cinese”. A seguire, il filosofo Franco Bifo Berardi guida il panel “Il silenzio di via Zamboni” sulla dimensione pandemica vissuta nella provincia italiana. I lavori della mattinata si chiudono alle 13.00.

Dalle 15.00 alle 16.00 il giornalista di Avvenire e scrittore Nello Scavo incontra i finalisti del Premio Morrione nel panel “Testimoni del nostro tempo: raccontare le migrazioni”. Conduce Francesco Cavalli, segretario generale dell’associazione Amici di Roberto Morrione.

Il pomeriggio si conclude con il dibattito “Pandemia Infodemia”, dalle 16.30 alle 18.30, sulle sfide dell’informazione ai tempi del coronavirus, con Marco Ferrazzoli, ufficio stampa CNR, Massimo Giannini, Direttore La Stampa, Livia Giordano, medico epidemiologa del Centro di Riferimento per l’Epidemiologia e la Prevenzione Oncologica in Piemonte, Elena Loewenthal, direttore Fondazione Circolo dei lettori, Andrea Purgatori, giornalista e conduttore Atlantide La7. Conduce Iman Sabbah, corrispondente RAI da Parigi.

Dalle 21 alle 23 Marino Sinibaldi, direttore di Rai Radio 3, condurrà la serata finale di Premiazione della Nona Edizione del Premio Morrione, con l’assegnazione dei riconoscimenti alle inchieste finaliste e ai loro autori, del Premio Baffo Rosso ad Andrea Purgatori e del nuovo riconoscimento Testimone del Premio Roberto Morrione a Nello Scavo.

Durante la serata si avvicenderanno tutti i finalisti e i tutor del Premio Morrione, Yohana Ambros, videomaker vincitrice bando speciale Coronavirus, Paola Barretta, ricercatrice Osservatorio di Pavia, Mauro Biani, vignettista, Maria Bonafede, Pastora valdese titolare a Torino e già moderatora della Tavola Valdese, Ascanio Celestini, attore e autore, Mara Filippi Morrione, Portavoce dell’associazione Amici di Roberto Morrione, Giuseppe Giulietti, presidente FNSI e presidente giuria Premio Morrione, Andrea Vianello, direttore di Rainews24. La serata sarà trasmessa in diretta nel canale youtube del Premio Morrione.

CREDITI PER I GIORNALISTI

La maggior parte degli eventi riconosce crediti formativi ai giornalisti che si registreranno attraverso la piattaforma sigef .

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare agli eventi online è necessario registrarsi su www.premiorobertomorrione.it/

LA RETE DEL PREMIO ROBERTO MORRIONE

Il Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo è promosso dall’associazione Amici di Roberto Morrione e dalla Rai con il contributo dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese, della Compagnia di San Paolo, della Fondazione Circolo dei lettori, della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, dell’UsigRai, di IND- International Network Distribution, dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, dell’Associazione della Stampa Subalpina. Il Premio ha ricevuto il Patrocinio della Camera dei deputati. Sono media partner RAI NEWS 24, RAI Italia, RAI Radio1, RAI Radio3, TGR, Riforma.it, Radio Beckwith, Agenzia Dire, Fanpage.it, LiberaInformazione, Impakter, Corriere Torino, Domani, La Repubblica-Torino, La Stampa. Il premio è realizzato in collaborazione con RAI Teche, Report, Articolo21, Eurovisioni, Italian Contemporary Film Festival-Toronto, I Siciliani, Libera Associazioni Nomi e Numeri Contro le Mafie, Osservatorio di Pavia, Scuola di giornalismo Lelio Basso, UCSI, Scuola Holden, UCSI

Per maggiori info: http://www.premiorobertomorrione.it

Facebook https://www.facebook.com/PremioRobertoMorrione

Twitter https://twitter.com/premiomorrione