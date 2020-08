“Grazie per la solidarietà, ma non lasciamo soli cronisti vittime del pestaggio mediatico”

Pubblichiamo l’intervento del presidente Beppe Giulietti pubblicato oggi da “Il Fatto.

Ringrazio tutte e tutti per la solidarietà ricevuta in questi giorni, ma sarà bene chiarire che il “pestaggio mediatico” che ho subito ad opera delle “bestie” e degli squadristi da tastiera, é scattato perché ho difeso croniste e cronisti davvero in pericolo ed esposti, da tempo, alle loro ingiurie e ai loro manganelli, per ora ancora simbolici

Il motivo scatenante, solo l’ultimo di tanti, è stata la notizia relativa al cane che sarebbe stato mangiato dai migranti nella villa di tale signora Rosy sull’isola di Lampedusa.

Naturalmente la “notizia” è stata subito rilanciata dai soliti noti, con tanto di commenti tesi a suscitare paura, orrore, a collegare la denuncia alla diffusione del covid, all’invasione dei migranti, alle connivenze di chi opera l’inclusione e l’accoglienza, a cominciare dal volontariato e dalle organizzazioni non governative.

Uno schema di narrazione consueto, funzionale a chi, sulla paura e sulle false notizie, ha costruito le sue fortune economiche e politiche, a partire da Bannon, il loro nume tutelare.

Per loro sfortuna esistono ancora croniste e croniste che praticano la verifica dei fatti e che hanno cominciato a porre domande, e così il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, ha ordinato un’ispezione: i resti del cane risalivano a sette anni prima, di illecito c’erano solo alcune costruzioni abusive, insomma mancavano i riscontri.

Naturalmente saranno gli inquirenti a tirare le conclusioni, ma la montatura politica e mediatica ha subito un colpo durissimo.

A questo punto “Bestie e bestioline”, con rispetto parlando per quelle vere, non hanno neppure finto di fare un passo indietro, ma, come é loro costume, hanno preso a ingiuriare e minacciare i cronisti che hanno compiuto le verifiche, a cominciare dalle giornaliste Perché costoro odiano le donne

Parole irripetibili si sono abbattute contro Angela Caponnetto di Rai news, contro David Puente che li ha smascherati, e contro chiunque li abbia difesi, da Paolo Berizzi a Nello Scavo, da Asmae Dachan ad Antonella Napoli, da Articolo 21 a Andrea Palladino…

Gli stessi pestaggi e le stesse parole già usate contro i cronisti che hanno raccontato e raccontano le migrazioni, smontano le bugie sulle organizzazioni non governative, documentano le pratiche di discriminazione, denunciano la tratta degli schiavi con la Libia, descrivono torture e abrogazione dei diritti umani.

Per queste ragioni ho ritenuto fosse mio dovere difendere il diritto di cronaca, denunciare queste minacce e chiedere alle autorità istituzionali di individuare i mandanti e gli esecutori di queste azioni squadristiche.

La repubblica, che affonda le sue radici in una Costituzione antifascista e antirazzista, ha il dovere di garantirne l’applicazione ovunque, anche nella rete.

Non possono esistere luoghi nei quali si possa decretare la “Sospensione della Costituzione” come accadde a Genova, nei tragici e sanguinosi della caserma Diaz.

La libertà di informazione e il diritto di critica, anche nelle forme più radicali, non hanno nulla a che vedere con le minacce di stupro, con l’apologia del fascismo, con l’antisemitismo, con gli appelli ad eliminare diversità e differenze.

Nell’esposto che abbiamo deciso di presentare insieme all’avvocato Giulio Vasaturo,e che sarà sostenuto dalla federazione della stampa e dal suo segretario Raffaele Lorusso, chiederemo di individuare i mandanti, di intensificare la vigilanza sui gruppi nazifascisti, e non solo, che continuano ad agire indisturbati , di raddoppiare i controlli preventivi a tutela dei cronisti più esposti e fatto oggetti di attacchi quotidiani e di dedicare una l’articolare attenzione a quei cronisti giornalisti che sono i più esposti e i meno tutelati, e per i quali sarebbe ora e tempo che il Parlamento imponesse l’applicazione delle norme sull’equo compenso.

Se qualcuno pensava di intimorirci ha sbagliato i calcoli,non un passo indietro, ma almeno due avanti, insieme con chi, e sono stati tantissimi( la redazione del blog del fatto tra questi) ha voluto manifestare solidarietà non tanto a me, quanto a chi rischia davvero e, ogni giorno, opera per salvaguardare la Costituzione antifascista,antirazzista.