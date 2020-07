La Polonia al bivio tra modernità e fascismo

La Polonia che andrà al ballottaggio il prossimo 12 luglio è un paese al bivio fra modernità e fascismo. La scelta, infatti, sarà fra l’ex sindaco di Varsavia Rafał Trzaskowski e l’attuale presidente Andrzej Duda.

Saranno in gioco, più che mai, i valori cardine dell’Occidente, a cominciare dai diritti umani e civili. In caso di affermazione di Duda, e considerando che l’estrema destra di Bosak ha ottenuto il 7 per cento, assisteremmo infatti alla deriva orbaniana di una nazione che ha sofferto molto storicamente ma che adesso non può sprofondare nell’abisso della violenza e dell’oscurantismo.

È, dunque, doveroso monitorare quanto sta accadendo e quanto accadrà nei prossimi mesi in un’Europa dell’Est che, dopo l’abbattimento del Muro di Berlino e il grande entusiasmo per l’ingresso nell’Unione Europea, sta vivendo una stagione devastante, caratterizzata dal regresso e da una deriva di stampo fascista che non può non preoccupare chiunque abbia a cuore i princìpi della democrazia.

Non dimentichiamo ciò che è accaduto nel gennaio 2019, quando venne assassinato il sindaco di Danzica Paweł adamowicz, lo sconcerto del mondo, l’incredulità dell’Occidente e l’amara sensazione che si fosse conclusa un’epoca e fossimo al cospetto di un periodo straziante.