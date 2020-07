In libreria “Interrompo dal San Paolo”

Per lunghi anni “lo scusa Ameri” annunciato dal radiocronista di “Tutto il calcio minuto per

minuto” è stato contemporaneamente l’occhio e il cuore di chi non c’era, passando – in qualche

modo – la palla a chi ascoltava. La TV veniva solo dopo, a freddo. E lì la scelta della Rai fu quella

del campanile garbato dei Necco, dei Vasino e dei Carino.

A sessant’anni dalla prima trasmissione, andata in onda il 10 gennaio del 1960, la forza del racconto

forbito, incisivo, immediato, educato, mai edulcorato e sempre accompagnato con giusti aggettivi

resiste anche allo strapotere dell’immagine televisiva.

Da queste basi nasce “Interrompo dal San Paolo”, debutta un progetto editoriale che riporta la

fantasia al potere imbracciando il pensiero immaginario contro una narrazione attuale contaminata

dall’abuso della tecnologia, fatta di numeri e percentuali che uccidono le emozioni.

Un volume curato dal giornalista Pietro Nardiello, con la prefazione del presidente nazionale dell’Ordine dei Giornalisti Carlo Verna, a cui hanno preso parte 20 donne tra giornaliste e scrittrici che hanno raccontato altrettanti reti di calciatori che, in un modo o nell’altro, hanno contribuito a realizzare la storia del Calcio Napoli: da Sivori a Maradona, da Savoldi a Mertens, da Juliano a Insigne. Tante storie dove i protagonisti non vedono il gol, o non riescono a vederlo, ma lo ascoltano alla radio, immaginandone le gesta dei protagonisti. Sono queste le storie che formano la ricchezza di un libro che offre un punto di vista diverso dal modello “maschio”.

Storie che confluiscono in un’unica passione che saranno descritte successivamente da altri stadi.

Infatti nasce da qui la nuova collana “Sport&Soul” della casa editrice partenopea che fonde i

concetti di sport, anima e identità in un unico stato emotivo.

Ecco le coautrici che hanno preso parte all’antologia: Emma Di Lorenzo, Adriana De Maio,

Maria Teresa Baldi, Argia Di Donato, Gabriella Galbiati, Titti Improta , Daniela Volpecina, Iolanda Stella Corradino, Francesca Flavio, Ilaria Mennozzo, Serena Li Calzi, Renata Scielzo, Alessia Bartiromo, Taisia Raio, Melina Di Marino, Sabrina Uccello, Sonia Sodano, Gabriella Calabrese, Nunzia Marciano e Valeria Grasso.

Titolo: “Interrompo dal San Paolo”

Pagine: 184

Collana: “Sport&Soul”

Prezzo : Euro 13,50

A cura di: Pietro Nardiello

Autori: AA.VV.

Prefazione di: Carlo Verna