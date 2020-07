Film cult. “Taxisti di notte” di Jim Jarmush dal 30 luglio torna in versione restaurata

Taxisti di notte, il titolo inglese è più significativamente Notte sulla terra, firmato da Jim Jarmush nel 1991 – che Movies Inspired mette a disposizione delle sale a partire dal 30 luglio in versione restaurata, – è un film a episodi che racconta spiragli di vita notturna nelle metropoli del globo durante le corse in taxi. Il regista narra secondo una precisa sequenza temporale: la prima vicenda inizia al tramonto, l’ultima si conclude mentre spunta l’alba. Ad ogni stacco il film ci mostra cinque orologi a parete, uno per ogni città con un’ora diversa a seconda del fuso orario. Le musiche di Tom Waits, danno l’aria del tempo.

In “Taxisti di notte” a Los Angeles una tassista giovanissima carica un’elegante signora, che si rivela essere un agente cinematografico e le offre di diventare una star. A New York un ragazzo di colore, che nessun conducente vuole, riesce finalmente ad avere un passaggio da un emigrato tedesco dell’est, ex clown e non in grado di guidare. A Parigi un autista nero fa salire una ragazza non vedente. A Roma un conducente toscano, interpretato da Roberto Benigni, carica un prete e incorre in un’avventura non comune. A Helsinki, in una notte d’inverno, un tassista prende tre disgraziati e, durante il percorso, tutti fanno a gara per essere chi ha i problemi più grandi.

“Taxisti di notte” è il quinto lungometraggio diretto da Jim Jarmush. Si dice che il regista abbia buttato giù lo script in otto giorni. Niente di epico, le vicende – tranne forse quella interpretata da Roberto Benigni – traggono ispirazione dalla quotidianità. Non uno dei migliori di Jarmush, ma un film che ha il fascino discreto del cinema indipendente, tale che oggi può essere definito cult.