Calabria, proseguono i salvataggi del nucleo wwf

Cinquanta esemplari salvati nel mese scorso e altrettanti nel mese di luglio. Sono numeri importanti quelli riportati nelle pagine social delle guardie del nucleo Wwf di Catanzaro più che operativo in questi giorni che per molti sono solo di vacanza dopo una parentesi pesante come quella del Lockdown. Ed è legata proprio al lockdown la nostra storia. Nei mesi di quarantena per gli esseri umani la natura ha riconquistato molti dei suoi spazi e gli animali- di ogni specie- han potuto costruire nidi e vivere incontrastati. Ma con il ritorno ad una sorta di normalità troppe persone hanno preso ad abbattere con eccessiva facilità i nidi costruiti dagli uccelli per i loro piccoli. Così a Marina di Nocera Terinese, nel villaggio nuova Temesa un nido di rondine era stato abbattuto causando lo smarrimento di due piccoli. I titolari del “bar del centro” , Luana Trunzo e Vittorio Costanzo, han recuperato i due piccoli per metterli a caldo.

Immediato il contatto con le guardie locali del wwf che nel giro di qualche ora hanno provveduto al recupero dei due uccellini per poterli nutrire affidandoli alle cure del Cras. “Con questi due piccoli sfioriamo la decina di balestrucce salvate tra ieri e oggi -ha dichiarato Francesco Marino, volontario delle guardie del wwf nucleo di Catanzaro”. È stato Marino a prendere in consegna, dalla giovane coppia e da una bimba del villaggio , la coppia di balestrucce spiegando che il primo step “avrebbe previsto il nutrimento dal momento che son da 24 ore senza casa, mamma e cibo”. “Poi, una volta riprese- ha precisato Marino- saranno accudite dal team veterinario e sosteranno nelle nostre voliere per prepararsi a spiccare il volo”. Si perché obiettivo primario del wwf resta quello di riportare – e quindi liberare- nel loro habitat naturale gli esemplari tratti in salvo nella speranza di realizzare concretamente la mission dell’associazione: la convivenza pacifica e rispettosa tra animali ed esseri umani.