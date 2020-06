Vivi! Come il mare. Pièce per due delfini (Teatro Tertulliano) al Castello Sforzesco di Milano

RUMOR(S)CENA – VIVI! COME IL MARE. PIECE PER DUE DELFINI- CASTELLO SFORZESCO – MILANO – Martedì 23 giugno alle 20.30 al Castello Sforzesco di Milano lo spettacolo Vivi! Come il mare. Pièce per due delfini. Diretto da Giuseppe Scordio. Testo a cura di Giuseppe Scordio e Eleonora Cicconi. Interpretato da Martino Corti, Gaia Carmagnani e il piccolo Gabriele Boria. Una produzione Spazio Tertulliano eIBeHuman. Contributi video originali Antonio Simone Giansanti. Disegno luci Martino Minzoni. Audio luci Alberto De Donato e Andrea MascherpaVideo e trailer realizzati da Umberto Terruso e Stefano Capra. Spettacolo patrocinato dall’Associazione ambientalista Marevivo Onlus

Se c’è una riflessione che la pandemia da Covid-19 non può esimerci dal fare è quella sulla necessità d’impostare un differente rapporto con l’ambiente. Negli ultimi decenni, abbiamo guardato con apprensione al rovinoso precipitare delle condizioni di salute del nostro pianeta, eppure non sempre siamo stati in grado di studiare strategie alternative. Poi questo stop forzato. Per quanto tragico e doloroso sotto molti aspetti, questo lockdown è stato anche l’occasione per assistere al sorprendente risveglio della natura e prendere finalmente coscienza di come un altro modo si possa e debba attuare.

Ricominciamo da qui. La nostra stagione teatrale si era interrotta proprio con Vivi! Come il mare. Pièce per due delfini”, nata dalla riflessione sulla sostenibilità socio ecologica, che, proprio da quest’anno, ci ha portati a scegliere iBeHuman e Marevivo Onlus quali preziosi compagni di viaggi, con cui condividere mission e intenti. Rivelatosi poi quasi profetico, Vivi! Come il mare è stato fin da subito pensato come una favola ecologica, ritenendo importante riuscire a sensibilizzare un pubblico quanto più vasto e giovane possibile.

La pièce affronta il delicato e attualissimo tema dell’inquinamento degli oceani e delle drammatiche ripercussioni sull’intero ecosistema. Racconta il viaggio di Martino, delfino maschio del Pacifico, e di suo figlio Milo alla ricerca di un mare pulito, lontani dalle microplastiche e dai rifiuti, che ne stanno mettendo a rischio la sopravvivenza.

Un affascinante spettacolo a tema ecologico con videoproiezioni, live drawing e voice over, in cui lo stesso direttore artistico Giuseppe Scordio, torna al suo mestiere di regista, oltre che curarne la drammaturgia insieme a Eleonora Cicconi.

In scena l’attore e cantautore Martino Corti e Gabriele Boria di soli 11 anni, cresciuto all’interno della scuola di teatro del Tertulliano che ricopre il ruolo di protagonista, in un’interazione padre-figlio, ricca di poesia, ma che strizza l’occhio anche alle non sempre fluide dinamiche adolescenziali.

Nel cast anche Gaia Carmagnani, giovane attrice della Compagnia Caterpillar (ensemble di under 30 formatisi all’Accademia dei Filodrammatici), versatile nell’interpretare più ruoli… Continua su rumorscena