Zanardi. La tenacia dell’ottimismo, il coraggio dell’autenticità

Quando la vita ti toglie qualcosa, valorizza quello che ancora hai e vai avanti. E’ questo il concetto che Alex Zanardi ha sempre espresso. Non solo a parole, ma con la sua vita. Da campione paralimpico, a quella di comunicatore disinvolto e credibile. Ora è in terapia intensiva post-operatoria per un brutto incidente e tutti ci sentiamo in sala d’attesa ad aspettare i bollettini medici, come fossimo parenti e amici di Alex. Perché?

Perché Zanardi ha in sé i pregi che meno vediamo nei personaggi pubblici: la tenacia dell’ottimismo, il coraggio dell’autenticità, la responsabilità sociale delle sue doti. Non so se ce la farà anche stavolta, ma Alex dovrebbe diventare un acronimo: Alzati, Lotta E X (a significare l’incognita che ognuno deve risolvere, per dare un senso ai propri limiti).