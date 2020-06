Leali delle Notizie: “Aspettando il festival” presenta “migrazioni e attivismo”

Leali delle Notizie torna sui canali social con gli appuntamenti di “Aspettando il Festival…””Migrazioni e attivismo” è il tema del primo incontro online mercoledì 17 giugno. Leali delle Notizie inaugura a giugno gli appuntamenti online di “Aspettando il Festival…”. In seguito al buon riscontro sui canali social dell’associazione, ottenuto con l’incontro del 3 maggio dedicato alla Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, Leali delle Notizie ha deciso di continuare a investire sulle piattaforme online. Come vuole ormai la tradizione, l’associazione culturale di Ronchi dei Legionari organizza degli incontri di anticipazione al Festival del Giornalismo. Gli appuntamenti del pre-Festival si sarebbero dovuti tenere quest’anno dal 15 al 22 maggio ma, a causa dell’emergenza sanitaria provocata dal Covid-19, non è stato possibile svolgere alcun evento pubblico.

L’associazione non intende però rinunciare ai suoi incontri precedentemente programmati ed entrerà dunque ancora una volta dentro le case delle persone attraverso i suoi canali social per tre mercoledì di fila: il 17 e il 24 giugno e il 1 luglio. Migrazioni, musica blues, rock e folk in Friuli Venezia Giulia e la fine e l’eredità del Patriarcato di Aquileia saranno le tematiche affrontate negli incontri di “Aspettando il Festival…”, un piccolo assaggio nell’attesa di potersi addentrare nel cuore della manifestazione. L’associazione spera infatti di poter svolgere dal 22 al 26 settembre a Ronchi dei Legionari la sesta edizione del Festival del Giornalismo e la terza edizione del “Premio Leali delle Notizie – in memoria di Daphne Caruana Galizia”.

“Migrazioni e attivismo ai tempi della pandemia. Comunicare l’inchiesta” sarà il primo incontro online di “Aspettando il Festival…” e si terrà in diretta sul canale YouTube dell’associazione mercoledì 17 giugno alle 18.30. Francesca Mannocchi, giornalista freelance, e Gianluca Costantitni, fumettista e autore di numerosi graphic journalism, dialogheranno assieme e analizzeranno il fenomeno delle migrazioni durante il Covid-19. L’incontro sarà moderato dal giornalista di “Il Piccolo” Stefano Bizzi e sarà un’occasione per riflettere su uno dei maggiori problemi che l’Europa è costretta ad affrontare ormai da numerosi anni anche in piena pandemia. Il link dell’evento verrà indicato anche su tutti i canali social dell’associazione (Facebook, Twitter e Instagram) e sul sito, in modo tale da accedere più facilmente all’incontro.

Leali delle Notizie cerca dunque di rimanere presente sul territorio con questi tre nuovi appuntamenti online nell’attesa di riprendere quanto prima le proprie attività con il calore del pubblico ricevuto negli anni passati. L’associazione spera intanto di poter riattivare le mostre legate al progetto di “Arte e Territorio” in luglio e di regalare una sesta edizione del Festival di qualità e con le tematiche più scottanti dell’attualità.