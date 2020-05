Tutela internazionale della libertà di stampa, se ne parla domani con il Media Freedom Rapid Response

Su invito del Global Forum for Media Development, una rete internazionale di circa 200 organizzazioni in 70 paesi che sostiene la produzione giornalistica per garantire un panorama informativo libero, indipendente, sostenibile e plurale, OBCT (Osservatorio Balcani Caucaso TransEuropa)partecipa all’evento di presentazione online del progetto MFRR sulla libertà dei media. Domani (14 maggio) dalle 15 alle 16.30 il consorzio MFRR – Media Freedom Rapid Response di cui oltre a OBCT fanno parte il Centro Europeo per la Libertà di Stampa (ECPMF), l’International Press Institute, la Federazione Europea dei Giornalisti (EFJ), Article 19, Free Press Unlimited e l’Istituto di Informatica applicata dell’Università di Lipsia (InfAI), avrà l’opportunità di presentarsi alla platea internazionale del Global Forum for Media Development. Insieme ai partner racconteremo le finalità e gli strumenti di questo nuovo meccanismo di tutela e sostegno della libertà di stampa, presentando gli obiettivi e i dettagli operativi del Media Freedom Rapid Response, che coinvolgerà OBCT per tutto il 2020. Interverranno: Nik Williams, ECPMF, coordinatore del progetto MFRR; Jantine van Herwijnen, Free Press Unlimited; Oliver Money-Kyrle, IPI – International Press Institute Benjamin Bock, Università di Lipsia; Sarah Clarke, Article 19; Camille Petit, EFJ – European Federation of Journalists.

Questo è il link per registrarsi https://us02web.zoom.us/ webinar/register/WN_ ttXqzRJsRbSUvJc3uF2o8A

Sul sito di Obct è inoltre disponibile un importante contributo di Paola Rosà a questo link:

https://www.balcanicaucaso.org/aree/Italia/Carcere-per-i-giornalisti-il-governo-italiano-smentisce-le-promesse