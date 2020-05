Rai3 per Enzo Biagi: le grandi interviste. Sesta puntata 10 maggio. A cura di Loris Mazzetti

Il sogno di Enzo Biagi ragazzo era quello di poter fare il giornalista. Era rimasto affascinato da una foto pubblicata su un giornale di un illustre inviato speciale, Mino Doletti, con una valigia su cui erano attaccate tante etichette di alberghi. Doletti raccontava di essere stato a Hollywood, di aver conosciuto la “bionda platino” Jean Harlow. Anche la lettura aiutò Biagi a diventare giornalista, romanzi che raccontavano storie di riscatto sociale, grazie ai quali scopri l’esistenza di un mondo al di là del suo Appennino Tosco-Emiliano.

La puntata di Rai3 per Enzo Biagi: le grandi interviste in onda domenica 3 maggio alle ore 13 su Rai3 è dedicata ad alcuni dei tanti incontri avuti in giro per il mondo. Ogni intervista che vedremo ha lasciato un segno importante nella storia della televisione non solo italiana.

Il primo protagonista è MU’AMMAR GHEDDAFI dittatore della Libia per 42anni, dal 1969 al giorno della sua uccisione il 20 ottobre 2011. Poi due interviste ad altrettanti capi di Stato. La prima a FRANCOIS MITTERRAND all’indomani del secondo mandato alla presidenza della Repubblica Francese. La seconda all’intellettuale VACLAV HAVEL che da dissidente e perseguitato politico sotto il regime comunista divenne nel 1989 presidente della Cecoslovacchia, confermato nel 1993 quando nacque la Repubblica Ceca.

Le interviste ai presidenti Mitterrand e Havel portano inevitabilmente ad uno dei protagonisti del Novecento MICHAIL GORBACIOV, ultimo Segretario del Partico comunista e presidente dell’URSS, il padre della Perestrojka e uno dei promotori della caduta del Muro di Berlino, che Biagi incontrò più volte, l’ultima nel 2002. Finalmente una donna: la “Lady di ferro” MARGARET THATCHER, che fu la prima a ricoprire la carica di Primo ministro del Regno Unito per più di 11 anni. Biagi venne invitato a Londra al numero 10 di Downing Street, durante l’intervista vedremo la signora Thatcher preparare il tè al grande giornalista.

Dopo tanto potere Biagi incontra due personaggi simboli di carità e pace: il XIV Dalai Lama che in tibetano significa “Maestro Oceanico” e l’ultima intervista data da Madre Teresa di Calcutta prima della sua scomparsa, la piccola suora albanese proclamata santa nel 2016 da Papa Francesco.

Il programma Rai3 per Enzo Biagi: le grandi interviste in onda domenica 10 maggio alle ore 13, Enzo Biagi in giro per il mondo, è realizzato da Rai3 con la collaborazione della Sede Rai dell’Emilia-Romagna