Arresti per l’agguato a Paolo Ascani, interviene l’associazione #Noi

L’Associazione #Noi interviene sugli ultimi sviluppi nelle indagini per l’agguato a Paolo Ascani: “Apprendiamo del blitz nelle palazzine di Ostia Nuova, e dell’arresto di tre persone, con l’accusa del tentato omicidio di Paolo Ascani, cognato di Roberto Spada. – scrive in una nota Dino Cassone, Presidente dell’associazione che da tempo si batte per il ripristino della legalità a Ostia e nel comprensorio – Esprimo grande soddisfazione per il veloce epilogo delle indagini e per la dimostrazione che i clan mafiosi del litorale hanno perso molto del loro potere sul territorio. Insieme, si può, e Noi sarà sempre contro la mafia, e al fianco della legalità.”

(nella foto Dino Cassone insieme al Federica Angeli durante una manifestazione dell’associazione #Noi)