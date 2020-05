Ansa. Usigrai: vicini a colleghi, lotta non è finita

“Oggi, dopo 2 giorni di sciopero, torna il servizio dell’agenzia di stampa Ansa. Ma la lotta non e’ finita. Anzi, proprio oggi che torna il loro servizio dobbiamo ricordare quanto sia prezioso il lavoro dei colleghi e quanto sia pericoloso il piano presentato dall’azienda”. E’ quanto si legge nella nota dell’Esecutivo Usigrai. “Ancora una volta gli editori pensano di scaricare i (presunti) problemi di bilancio sui redattori, ancor di piu’ sui piu’ deboli, ovvero sui collaboratori e sui precari dell’agenzia. Come Usigrai esprimiamo a nome delle giornaliste e dei giornalisti della Rai la piena solidarieta’ e la massima vicinanza. Saremo al fianco dei dipendenti dell’Ansa per tutte le iniziative che, insieme alla Fnsi, si metteranno in pratica. Ci auguriamo che alle parole del Presidente del Consiglio dei Ministro Giuseppe Conte seguano atti concreti del governo”.