#iostoacasaeleggo, tantissimi autori e autrici entrano nelle nostre case con #pordenonelegge

Sono già moltissimi gli autori e le autrici che hanno aderito all’hashtag #iostoacasaeleggo lanciato da #pordenonelegge: un’iniziativa di resilienza letteraria lanciata per ricevere i consigli d’autore sui libri da leggere in queste settimane. Tante le scrittrici e gli scrittori che hanno mandato i loro “videosuggerimenti” in 60 secondi per lettrici e lettori appassionati: da Silvia Avallone a Paolo Di Paolo e Rosella Postorino, da Marco Missiroli a Loredana Lipperini, da Andrea Tarabbia a Massimo Cirri, Nadia Terranova, Michela Marzano, Marco Balzano, Eliana Liotta, Marcello Fois, Alessandra Sarchi, Giorgio Nisini, Milo De Angelis, Mariapia Veladiano, Chiara Valerio, Federica Manzon, Alessandro Marzo Magno, Andrea Segrè, e ancora Ginevra Lamberti, Alessandro Zaccuri, Alessandra Tedesco, Alberto Bertoni, Alberto Casadei, Enrico Brizzi, Francesco Nicodemo, Andrea Valente, Davide Morosinotto, Francesco Musolino, Antonio Ferrara, Luigi Ballerini, Lorenzo Tomasin, Guido Sgardoli, Piersandro Pallavicini, Mary B. Tolusso, Luigi Maieron, Flavio Santi, Annarita Briganti, Enrico Galiano, Andrea Maggi, Simone Marcuzzi, Lorenza Stroppa e tanti altri autori, che continuano ad arrivare in queste ore.

Dagli intramontabili “Promessi sposi” di Alessandro Manzoni, mai così attuali nel capitolo sulla peste, a Vitaliano Brancati, Roberto Calasso, Gianrico Carofiglio, Noemi Lefebvre, Charles Baudelaire, Vittorio Alfieri, Eugenio Montale, e ancora Cormac McCarthy, Michel Houellebecq o Amitav Ghosh: tanti i consigli di lettura arrivati, inclusivi dei libri che si potrebbero definire un po’ “di nicchia”, curiosi e inconsueti. E poi tanti Classici da riscoprire e tante novità letterarie da conoscere.

#iorestoacasaeleggo continuerà ad essere per le prossime settimane l’hashtag nel quale riconoscersi e unirsi. Dai social di pordenonelegge su facebook, instagram e twitter arriveranno nuovi consigli per i libri che ci aiutano a far passare il tempo: libri per ridere o pensare, libri per conoscere altri mondi, libri come antidoti per l’ansia. Perché le storie ci sostengono, anche nei periodi difficili. L’appuntamento con i video si rinnova ogni giorno, a cura di Alberto Garlini, Valentina Gasparet e Gian Mario Villalta. pordenonelegge attende nuovi video da veicolare ai suoi followers per condividere questo lungo momento di resilienza del nostro Paese.

