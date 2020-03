Coronavirus, l’epidemia satura il prime time. I Tg tra psicosi collettiva e voglia di ripartire

I Tg dal 22 al 28 febbraio – L’epidemia del coronavirus ha monopolizzato, come era da attendersi, tutta la comunicazione nella prima settimana del “contagio in Italia”. Il prime time presenta 150 titoli in sette giorni e aperture fisse per tutte le testate. Titolo unico in più occasioni da parte di Tg5 e Tg7 e, soprattutto, Tg4, che da sabato 22 a venerdì 28 ha dedicato ogni sera edizioni monotematiche all’emergenza …

LEGGI L’OSSERVATORIO INTEGRALE