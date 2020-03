16 Marzo 2020 Report Osservatorio Tg Eurispes – Coris Sapienza. L’Italia ai tempi del coronavirus: per i Tg di prime time quasi 25 milioni di spettatori Report Osservatorio Tg Eurispes – Coris Sapienza. L’Italia ai tempi del coronavirus: per i Tg di prime time quasi 25 milioni di spettatori Chiusi in casa: l’Italia ai tempi del coronavirus. Tg di prime time: quasi 25 milioni di spettatori. La “sfida” dell’epidemia, battaglia di tutti.

I Tg dal 9 al 13 marzo – Tutti a casa! Le misure straordinarie per frenare l’espansione dell’epidemia di Covid-19, con l’esplicita richiesta di non uscire dalle proprie abitazioni, salvo “comprovate esigenze”, sconvolgono la vita degli italiani, obbligandoli a trascorrere anche le serate a casa. Per i Tg del prime time si materializzano così 6 milioni e 500 spettatori in più (+ 36,7%) rispetto allo scorso mese, con il pubblico che passa da una media quotidiana di 18 milioni, ai 24 milioni e 500mila della scorsa settimana…

